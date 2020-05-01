世界第一大國最近成了世界第一搞笑台，特朗普的低智笑話不絕，聯邦政府與多個州政府之間的過招亦充滿趣味性，近日，共和黨的合謀甩鍋大劇本曝光，美國的小丑群星匯演立即被提前「劇透」，果然娛樂性豐富得很。

這幕白宮爛戲的演員，特朗普是當然主角，第一男配角當屬國務卿蓬佩奧，副總統彭斯、共和黨議員則客串跑龍套，本來大戲剛演了第一回合，誰料美國政治新聞網站Politico日前搶閘曝光了一份震撼美國朝野、世界政壇的文件，那份美國共和黨參議院委員會通傳給黨內各競選陣營的備忘錄，像一面照妖鏡一樣，霎時令共和黨一點秘密也沒有了。

五十七頁紙的劇本是一份競選指南，主要教導共和黨上下怎樣應對各州各市各轄地媒體、選民，簡言之，催谷特朗普選情的關鍵原則是：不為特朗普抗疫功過辯護，只要攻擊中國！至於三項招數，一是全力指摘中國掩蓋疫情，導致病毒擴散；二是鎖定政敵兼死對頭民主黨，攻擊點還是民主黨與中國眉來眼去，對中國太溫和；三是共和黨將推動制裁中國的計劃。一個原則三記爛招，步步都是陰謀。

回看三月下旬至今的特朗普、蓬佩奧言論，全世界都明白了，原來共和黨上下只不過是按劇本參演各自的一角，無論是G7峰會、特朗普的疫情記者會，還是特朗普鬥紐約州州長科莫等，無一不是劇本敲定的路線。只是，劇本寫得如何精細都好，特朗普等人還是表現得太爛，特氏硬要發揮他的才智，失智言論一堆，轉移了視線；蓬佩奧更只是背熟「Wuhan……」（武漢），但證據、內幕一概空白，給外界的感覺是攀誣、抹黑居多。

共和黨的軍師很聰明，但是挑選的舞台背景事件太爛，當然演員們又演技太爛，一齣爛戲提前曝光，倒是為大家省了聽他們廢話的時間。