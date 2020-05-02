神州觀察：非法代孕蔚成風　加強打擊除隱患

內地非法代孕亂象日趨氾濫，並且已經形成較為完整的黑色產業鏈，規避檢查能力極強，因此亦衍生出諸多社會隱患，危害無處不在，加強監察打擊刻不容緩。

近日有網民爆料稱，廣東廣州一間名為「彩虹寶貝」的母嬰諮詢機構長期經營非法商業代孕項目，並於數年前開始專注於同性戀者群體的代孕服務，所涉超過四百個同志家庭。該機構更在社交平台晒出客戶和代孕嬰兒的照片，或是與代孕媽媽的合照，公然宣稱商業代孕不屬違法，行為亦符合社會公序良俗的真實需求，積極為該產業洗白。

早前有內地法制報刊登出調查報告，指根據不完全統計，全國至少有四百多家代孕中介，大多屬地下交易，並因此導致代孕市場亂象叢生。譬如作虛假工商登記逃避檢查，高昂而混亂的收費標準，非法捐卵、非法行醫乃至悔約帶來的一系列健康及法律風險都不容忽視；此外，更有違背社會傳統倫理道德及生育觀念、物化女性、助長人口販賣、賣淫等隱憂，足以引起各方高度重視。

既然代孕現象具有如此多的社會危害，卻為何仍可大行其道，禁而不絕？首先便是所謂的社會剛需在作祟，正如有研究指出，現代社會不孕不育現象十分突出，並已淪為全球化問題，代孕行為一直飽受社會爭議，各國對其合法化取態亦不盡相同。而在中國內地，因計劃生育導致的人口老齡化及隨着人口紅利逐漸消失帶來的危機感，更一度引來內地官媒刊文造輿論之嫌，欲將代孕合法化，惟遭到社會廣泛抵制，當局並聲言會繼續嚴打相關違法行為。

其次，代孕產業利潤豐厚，亦是其氾濫存在的主要動力源。據指一宗業務收費少則數十萬元，多則一百多萬元，利潤可達三至六成之高，像廣州的「彩虹寶貝」整套收費最少亦需六十多萬元，算下來年均至少賺得上千萬元，豈有收手之理？該產業更養活了一大批捐卵及代孕女性，乃至出現一條條「代孕村」，靠此發家致富，湖北潛江一個人口約兩千的小村，被揭竟有上百名婦女在做代孕媽媽，家家因此蓋起樓房，無比風光。

再者，內地當局對非法代孕行為的處罰力度之輕，亦叫人無可奈何。按照現行法規，非法醫療機構涉及提供相關服務的，只需處以停業整頓、沒收非法所得及罰款一萬元，合法醫療機構開展代孕活動亦只需罰三萬元，與數十萬元一宗的代孕生意相比，違法成本之低，簡直是在鼓勵違法。更尷尬的是，現行法例的確存在灰色地帶，既無明確禁止代孕，又只能規管醫療機構及醫生，反而對黑中介及網絡宣傳平台缺乏執法依據，難免令相關非法行為繼續猖獗。