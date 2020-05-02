世界視線：總統搬外國救兵　美大國自信蕩然

美國總統特朗普近日揚言，見過新冠肺炎是源自武漢實驗室的證據，明擺着為華府對北京「索償」及「究責」製造輿論。特氏為拚連任，對中國的攻擊層層加碼，最新說法是，中國應對新冠肺炎疫情的手法，反映北京「會竭盡所能」阻止自己在十一月的大選中連任。

特朗普的如意算盤是，「甩鍋」中國既可疏導國內的不滿情緒，更可在西方世界掀起根深柢固的「中國威脅論」、「黃禍論」，令自己由「不可靠」的盟友，搖身一變成為「自由世界」抗擊「專制政權」的旗手。然而特氏這套「敵人的敵人便是朋友」的鬥爭，即使不是精神分裂，至少也是自打嘴巴，最終或適得其反。

特氏一向自詡「偉大的交易者」，善於以商場談判的手法為美國爭取最大利益。要達到這一點，特氏經常賣弄跟其他國家領袖的私人友誼，不管是金正恩抑或中國領導人，特氏皆聲稱跟對方是「好朋友」，特別是後者。特朗普一再指摘前總統奧巴馬的對華團隊「愚笨」，自己才是最「了解」中國，如今他不打自招，被「好朋友」擺了一道，令美國承受巨大損害，證明所謂「熟人外交」已經破產，還好意思叫選民再給他四年時間胡攪蠻纏？

再說，大國博弈，爾虞我詐，虛則實之。從中國的角度出發，特氏治國表現愈是一團糟，美國的霸權愈是走下坡路，愈應該支持他連任。其實要說到「抹紅」對手，民主黨也可在這方面大做文章。當今美國瀰漫仇華情緒，北京劍指哪一方，客觀上等於為對方免費「宣傳」，攻擊特氏的調門提高，正好證明北京並非不想特氏當選，恰恰相反，特氏可能才是北京屬意的人。

不管怎麼說，堂堂超級大國的總統選舉，居然淪落到要「引清兵入關」幫忙助選，實在諷刺。由四年前民主黨指控特朗普「通俄」，到特氏被指向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查拜登父子，再到如今特氏指控北京介入大選，外國不斷在大選中興風作浪，山姆大叔的所謂「大國自信」、「制度優越」云乎哉？