功夫茶：大鼠戊肝襲特區　世界之冠最樣衰

香港喺上世紀七、八十年代曾經威過一排，但之後江河日下，近年更加慘不忍睹，幾乎樣樣指標都跌出世界前列，好嘢就冇份，衰嘢就獨佔鰲頭，全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案喺本港發生，亦都係最多個案嘅地方，日前又爆一單，依家累積成十宗喇，該煨！

新一單患者係一名住喺香港仔石排灣邨嘅六十一歲男子，潛伏期內沒有外遊，即係本地感染，冇得好似新冠肺炎咁賴外地輸入，今年第二單喇，睇怕呢隻大鼠戊肝都變咗風土病，長伴香港人。專家話主要係由老鼠傳染，各區鼠患就係源頭。公屋係重災區，年頭沙田新田圍邨一家四口短短一個月內就喺單位內捉到八隻頑鼠，嚇到子女要離家避難。房署態度怠慢，監督管理公司不力，又想卸責畀食環署。但食環署自己都係衰，對市容衞生又懶理，食肆同埋後巷渠道廚餘堆積、污水橫流，養到啲老鼠隨時大過隻貓，蔚為特區奇觀 。

呢種「特奇老鼠」係香港特產，唔似大熊貓要國家施贈，盈盈樂樂搞足十三年先至成功自然交配，「特奇老鼠」繁殖高效，快過打針，火速供應上市，大家唔使特登山長水遠去到主題公園畀錢睇。橫掂依家都封咗館，粉絲唔使失望，通街都有得睇，不過眼看手勿動，隻隻污糟邋遢，都係播毒王嚟㗎！

政府話滅鼠，講咗咁多年，仲係通街老鼠，負責嘅防治蟲鼠督導委員會同埋食環署成日阿支阿左，囉囉唆唆，乜都試餐懵，連鼠餌都揸唔定主意，勞民傷財又係推倒重來。呢輪又話喺九龍城等九個區嘅後巷裝設熱能攝錄機追鼠蹤，同埋測試新嘅有毒鼠餌同捕鼠夾，咁即係又要拖一年半載，鼠BB都變名副其實老鼠喇！

其實滅鼠有幾難，西方有專家，內地有鼠王，肯重金禮聘，又點會捉唔到老鼠？功夫茶講過當中原因，就係官場大把養肥嘅碩鼠，人頭鼠腦，同坑渠老鼠一樣，除咗識食識屙，屙完又食，食完又屙，仲識得啲乜？廢官高薪低能，搞到特區鼠輩橫行，食君之祿，拖君後腿，食環署要滅鼠，唔該首先大義滅親，交出幾隻自己友，一年都慳到幾百幾千萬㗎，夠錢請滅鼠專家有凸啦。

由國際金融中心，變成全球鼠患重鎮，官員都應該感到無地自容，就算戴口罩都遮唔到醜，橫掂冇面目見人，不如索性笠個老鼠頭套出來行，就算怒民一人一啖口水吐埋嚟，都唔使整污糟塊面，而且又貼切代表特區廢官形象添。香港是我家，功夫茶見美好家園墮落變鼠竇，不禁仰天長嘆，若果新嘅毒鼠餌都係冇用，咁就索性留番畀啲官場碩鼠自己享用喇。