正論：經濟寒風凜凜吹　何堪黑暴再摧殘

在一片黑色恐怖的氣氛籠罩下，昨日五一勞動節總算有驚無險，暴徒事先張揚的堵路縱火放炸彈沒有出現，既反映警方強力部署奏效，亦證明黑暴貪生怕死的本色。然而百足之蟲死而不僵，反中亂港黑手不甘寂寞，奪權暴亂勢必陸續有來，部分暴徒昨晚轉而搞商場，令奄奄一息的經濟雪上加霜，今年五一更創下零內地團紀錄，偏偏仍有冥頑不靈的市民支持黑暴攬炒香港。黑暴疫情雙鬼拍門，如何走出困局，思之令人惴惴不安。

黑暴透過通訊軟件群組發動四大攻勢，包括策動「天馬行動」，密謀突襲多區堵路及縱火；「勇武派」揚言在多個港鐵站放炸彈；擺街站遍地開花；藉拍攝之名行騷擾藍店之實等。惟上述亂象在昨日均不見蹤影，只有零星散兵游勇在鬧市與市民對罵，直到傍晚才有暴徒殺入沙田的商場搞事，但亦因為警方迅速到場而不成氣候，只是店舖紛紛落閘，連長假期也無法做生意。

暴徒無功而還，這要歸功於警方早有部署，震懾暴徒。昨日全港多區都派駐防暴警員巡邏，偶有混亂發生亦很快受控，暴徒想搞事也無從入手。而反對派被警方反對遊行申請後改為擺街站抗議，但因為違反禁聚令而有多人遭警方票控，同樣搞不出花樣。事實證明，警務處處長鄧炳強上場後改弦更張，化被動為主動，加強情報搜集，破獲大量炸彈案和槍械案，勇武派核心人物被捕，瓦解了黑暴主力；加上早前的大搜捕行動，包括壹傳媒黎智英在內的十多名反對派頭面人物落網，大挫反中亂港集團的氣燄。只要警方堅持嚴正執法，黑暴短期內想作惡也不容易。

當然，九月立法會選舉將至，這場選戰關乎反對派奪權，他們自是不容有失。不難估計，黑手不甘受挫，必然密謀於暗室，準備大規模反撲，尤其是黑暴一周年將至，緊接之後是七一回歸，警方面對的是場場硬仗，香港絕不太平。更令人不容忽視的是，美國近日因為疫情問題頻頻惡意針對中國，既欲無理索償，又欲加徵關稅，甚至連中國購入的美債都想賴帳。香港作為反中亂港前沿陣地，漢奸走狗要多少有多少，一待「主子」指揮棒一揮，打砸搶燒的一幕勢必重演。昨日有人在網上討論製作大殺傷力武器，並附上圖解及影片等，無法無天，正好反映了黑暴急欲捲土重來的冰山一角。

香港現時面對的困局，一是黑暴死灰復燃，二是疫情肆虐，兩者皆重創經濟和治安。經過連續五日零確診後，本港昨日再次錄得兩宗境外輸入新冠肺炎個案，防疫戰線顯然還未到放鬆的時候，經濟要有起色真是談何容易。更不堪的是，今次疫情為全球性，歐美至今仍未能從泥沼中抽身，即使香港疫情受控，但只要其他地方仍未受控，必然繼續打擊經貿旅遊往來。香港○三年沙士後有國家推出個人遊打救，只消數月經濟就從谷底反彈，無奈今時不同往日，別說內地同樣遭受疫情重擊，即使國家有心幫助香港，恐怕香港也是無福消受。

大家一定記得，去年黑暴期間有大量內地旅客遭暴徒「私了」，內地記者在機場遭人暴打一幕令人記憶猶新，既然香港不歡迎內地旅客，內地旅客又何必貼錢買難受？今年五一創下零內地團紀錄，旅遊區冷冷清清，連旺角女人街也有一半攤檔不營業。如此慘淡情況只是開端，只要黑暴一日不息，何止內地旅客不來，世界各地的旅客亦必卻步，業界寄望六、七月會有內地旅客來港打救經濟，顯然只是一廂情願。

隨着失業率不斷攀升，目前已達百分之四點二的近十年高位，本港經濟低谷卻低處未算低，跌勢依然未見盡頭。除了旅遊業叫苦連天，零售業一樣哀鴻遍野，二月零售業銷貨價值比去年同期暴跌四成四，跌幅破了歷史紀錄，業界預料年底將有一萬五千間店舖結業，情況比沙士和金融海嘯時期更慘烈。在此情此景下，全港市民必須認真思考，到底是與黑暴割席，還是繼續攬炒；到底要安居樂業，還是要朝不保夕。

沒有一國，哪有兩制；沒有國，哪有家。香港是中國的特區，不管黑暴如何打砸搶燒、殺人放火，這也是永遠不能改變的事實，何況黑暴的所作所為根本不是爭取民主，而是比專制獨裁更專制獨裁。早前有法官形容黑暴是「不折不扣的恐怖主義行為」、「文革式極端主義行為」，可謂一語中的。儘管香港底子深厚，但也有坐吃山空的一天，任由黑暴橫行霸道，港不成港，家不成家，香港只能繼續沉淪，萬劫不復。