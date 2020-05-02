美國為甚麼要敵視中國呢？

事實上，美國是沒有文化的國家，它的現有文化都是移民而來，卻沒有多大融和，形成不同的次文化社群，與其他移民群體的次文化不易連接。美國是多民族文化的大熔爐，只是不確的口號，沒有多大實質內容。

至於美國的主流文化，一是暴發戶文化，一切向錢看，以商品化的價值衡量，沒有家庭、家族、社群，只有個人，個人與社會的連接靠的是原來所屬移民群體的文化，也不停地受暴發戶商品文化所侵蝕衝擊，最後落得金錢與毒品（包括近年流行的鴉片類止痛藥）支撐的個人主義，孤獨無依。二是從英國殖民主義、奴隸制演化而來的侵略性，靠戰爭、武力攻擊（包括對別的民族的種族滅絕行為）建構成的國家觀念和內容。

美國的國家、擴大和發展都靠武力侵略，以支撐其繁榮的暴發，但是國家不是所有國民的。建國的元老多是奴隸主，他們的民主、自由、人權，是混合希臘雅典的城邦民主制（奴隸與婦女沒有民主權利）和基督教的神所挑選民族和政教合一，故此，一切皆可假神之名行惡，對內壓抑，對外攻擊。在表面民主體制下深藏金權政治的「國中之國」（deep state）。民主、自由只是口號，不是實際政治原則，此所以沒有哪個國家會像美國有這麼多公開政治游說、政治捐獻、媒體的資本化和政府眾多職位作選舉捐獻的酬勞報答。

走進美國政治的權力核心，當可看到眾多與民主、自由、人權，乃至基督教教義、文明道德相違背的制度、習慣、行為。美國的民主制度和精神，只是存在於文宣性質的教科書內。特朗普政府正在把底子全面揭露，美國政治文化為的是國家的霸權，個人的私利私欲。於是，一是以前建設西部之時，中國人只是契約工人（比奴隸稍勝），金山掘礦、平原建鐵路，一直受着排華法例排斥壓抑，中國勞工不是正式移民，與歐陸移民不作同等。部分中國人辛苦勤奮，只是假白人，受制度欺壓的非裔、西班牙裔亦不會認同。

二是中國人在一九四九年之後多了共產黨的罪名，成為美國霸權資本主義的世仇。改革開放不知是美國用錢收買中國，抑或中國用錢收買美國？但當中國成功，種族歧視、制度世仇的因素便全面顯露出來，猶如納粹迫害猶太人，一因其為異族，文化、宗教不同；二因其傾向共產黨。在美國眼中，中國人便是過去的猶太人，不打壓不成。

美國仇恨、攻擊中國，屬編造的政治，沒有理性、人道。