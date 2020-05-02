美國總統特朗普近日一個勁兒的鼓譟和煽惑一些國家對中國採取法律行動，胡謅中國對新冠肺炎病毒防範不力，導致全球流行，要提出巨額賠償。還在特朗普叫囂之前一個多月，老美某州地方法院就受理了相關案子，展開訴訟。

一幫老美律師發現了這個「天文數字」的賺錢商機，到處「拉生意」，教唆一些無知愚昧的美國人和中國打官司，乘機撈一把，這些窮瘋的美國人也就紛紛響應，以為老美的法官判決可以通行世界，而且不怕「中國敗訴」後不給錢。這個時候特朗普又聲稱，只要官司贏了，老美有的是辦法讓中國賠錢，諸如老美可以凍結中國在美資產，從中「硬性扣款」。老美的強盜「霸氣」，感染了一些同樣愚昧無知或對中國心懷惡意、唯老美是瞻的國家，跟着起哄「狀告中國」，這些國家有德國、英國、意大利、印度、埃及，由官方或民間機構「對華提出索償」。

據報道，印度已「獅子開大口」，該國律師協會叫價二十萬億美元，比中國一九年GDP總值十四萬億美元還多六萬億美元。老美和其他「賠款聯軍」見此，恐怕都要不甘後人，總叫價分分鐘逾百萬億、千萬億美元也。真是爽得很喲，不怕捱二十萬億個大巴掌嗎？別管美國佬、印度佬、這個佬、那個佬，只要他們敢把自己的強盜行徑付之於行動，中國的強力反擊一定會讓他們吃不了兜着走。跟中國打交道，朋友來了有美酒，強盜來了有獵槍，不知道嗎？還想再試試嗎？

山姆大叔玩的這一招，表面上看只是子虛烏有的「法律遊戲」，實際上是強盜手段。誰人不知國際社會、國與國間絕無任何「法律」約定，可以就流行病、傳染病流行中造成的所謂損失，向任何國家、組織、個人提出「索償」要求。任何國家的本國司法的判決絕對無效，硬要執行，就是侵犯他國主權和人民，是在搶掠。老美今天這麼幹，正是明目張膽的要搶掠中國，無異強盜打家劫舍。中國只能端起獵槍，裝滿子彈，消滅一切來犯之敵！