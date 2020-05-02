香港新冠肺炎疫情剛剛有所緩和，黑衣暴徒即紛紛出洞，絲毫不讓市民有喘息空間。他們揚言要遍地開花，並延續到立法會選舉，其目的很明顯，除了攬炒，還想趁亂奪取立法會控制權，重溫去年區議會奪權美夢。擺在港人面前有兩個選擇，要麼與暴力割席，讓香港休養生息，重新出發；要麼放任暴徒繼續破壞搗亂，將香港徹底推向死路。

經過黑暴之亂和疫情衝擊，香港已奄奄一息，暴徒們再踩一腳，只能加速死亡，到底誰能得益？黃色經濟圈？別天真了，覆巢之下，誰都沒有好日子過，黃店也許死得比任何人更難看。有人警告，若香港疫後經濟復甦緩慢，加上政治局勢持續惡化，港府財政儲備大有可能於十年內花光，需要靠借貸度日。這絕非無的放矢，許多人身在福中不知福，以為幸福是必然，有錢就可任性，殊不知香港由小漁村發展成國際金融中心，既有天時地利的因素，也是幾代人辛勤努力的結果，更與內地大力支持分不開。如今固有優勢逐漸消失，香港只能靠吃老本過日子，等到老本吃光，香港也就玩完了，黃絲們幻想自耕自食，或寄望英美打救，都不過是癡人說夢而已。

事實上，理性的市民對沒完沒了的黑暴早已感到厭倦和憤怒，希望早日回復正常生活，偏偏香港有太多不理性乃至盲目的市民，他們顛倒黑白，不分是非，一再縱容和支持暴力，寄望這種低智反智的社會自動止暴制亂，無異於緣木求魚。關鍵在於港府的態度，是繼續妥協，還是有所作為，市民在看着，中央也在看着。

早前警方拘捕多名反對派頭面人物，這是一個好的開始，即使最後獲得司法輕判，起碼也可以煞煞他們的囂張氣燄。只要警方主動出擊，強力執法，任何人違法即予以逮捕，這班妖孽就變不出甚麼花樣。萬一局勢持續惡化，港府還可以叫停九月立法會選舉，粉碎反對派奪權陰謀。