只不過一年時間，香港經歷翻天覆地的變化，去年的「五一」假期，還是到處塞滿了內地遊客，旅團一車車的來，零售市道仍舊十分熱鬧，店舖擠滿了人龍，誰也猜不到，一個月後反修例示威潮爆發，黑衣暴徒堵路縱火搞破壞，內地客成為針對目標，安全受威脅。既然你趕客，人家當然不來，到港人數急劇下降，今年初新冠肺炎疫情再重重踏一腳，五一竟然沒有內地團訪港。

零售業旅遊業冰封，不禁令人想起十七年前沙士的市道也是很惡劣，當年五月零售數據按年跌逾一成，但同年七月，中央出手，內地開放多個省市個人遊來港，本地旅遊業及零售業即時「報復式」反彈。一切俱往矣，人不能永遠緬懷過去，臨渴遇上及時雨，是天大的幸運，同樣遭遇未必會再有奇迹發生。今年內地「五一黃金周」假期延長至五天，但來港需要強制檢疫，內地遊客數量難再像當年死過翻生。就算將會有限度解封，到底何時恢復內地團訪港，業界也是難以預計，見步行步。而近日示威活動再現，黃絲大搞「五一黃金周」消費式抗議，針對政見不同人士，以及黑暴又恢復頻頻發起上街搞事，昨日在五區快閃堵路示威，甚至揚言在港鐵站放置炸彈，內地客不嚇死也嚇走了，即使來港也寧願行山不去消費，免得貼錢買難受。旅遊業零售業垂死掙扎，還被再落重毒藥，神仙都難救。

旅遊業與零售業息息相關，唇亡齒寒，一起沉淪，也要一起復甦。首先是要重建旅客及消費者的信心，當務之急自然是要抗疫成功，解除一切檢疫措施，之後再向遊客招手。但黑暴纏擾趕客，這個死症一日未解決，遊客量難望會有大幅反彈。暴徒無法無天，明目張膽在網絡號召搞暴動破壞，很大原因是《基本法》廿三條本地立法還未完成，任由黑暴危害國家安全。救港才可救市，填補安全缺口刻不容緩。