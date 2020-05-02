網上流傳一段視頻，有老師在網上教香港特區成立這一課，涉及香港為何成為英國殖民地的歷史，告訴學生香港給英國統治，起源是因為一八四○年的鴉片戰爭。老師說，由於英國發現中國當時很多人吸煙，吸食煙草，這個問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做鴉片的物品，就發動了這場戰爭。

該老師對鴉片戰爭的解釋：「英國為了消滅這種叫做鴉片的物品，於是發動這場戰爭」，這種說法不知有何根據？是找到獨一無二的天書，故有此前所未見的論述，還是該老師對有關歷史毫無認識，信口開河？

我上中學時還是英治時代，中史課教到鴉片戰爭一章後便課程完結。有些老師會避開這最後一章；有些老師照樣講授，講到中國積弱列強欺凌時慷慨激昂，只是講授完後告誡學生說，這段歷史重要是自己認識，公開考試時最好避開；有些老師說這段歷史比較敏感，不方便講授，大家自己閱讀算了。

西史科也會觸及鴉片戰爭這一章，外籍老師都會依書直說，把這場戰爭叫作「第一次中英戰爭」，對開戰原因有諸多解釋，例如兩國對貿易看法不同；對國與國關係處理相異；兩國司法制度各殊；英方對中方指定經由十三行總攬對外貿易感到不便；英國自由貿易者對東印度公司的壟斷地位不滿；中英兩國貿易不平衡，英國需要購買大量茶葉和絲綢，用大量白銀支付，最後輸入鴉片來取得平衡等。無論遠因為何，近因總避不開中國要禁止鴉片輸入，英方拒絕，才掀起這場戰爭，引致中國割讓港島。

該名老師在網上說「英國為了消滅鴉片於是發動這場戰爭」，這種說法，相信連英國人聽到也會面紅。視頻原來是某小學的小二常識網課，因為學校停課，校方利用網上授課，讓學生在家中通過上網學習。這次因為網上講課內容荒謬，家長看後不滿，把內容錄影傳開。有家長表示，看完這視頻後甚覺擔心，把孩子送到學校求知識，卻教授這些虛假歷史。這位老師在網上授課已如此偏頗，不知在課堂內如何誤導學生？

事後有關學校的校長發公函承認錯誤，指校方已即時跟進處理，負責老師亦明白自己所講解的內容資料有誤，校方衷心致歉。

老師誤導學生，原來只是「內容資料有誤」，我們倒想了解，老師的內容資料從何而來？衷心致歉的校長又如何解釋，為何找這位對有關歷史毫無認識、信口開河的老師講授？負責管理學校的教育局簡單回應：「如有教師被證實有專業失德，會據《教育條例》嚴肅跟進」，一貫的敷衍了事，不知是試圖卸責還是有意包庇？