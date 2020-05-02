鴉片戰爭是筆者學生時代的中史課程內容，英國完成工業革命，有大量貨物急需傾銷海外，當時清廷仍奉行閉關鎖國政策，乾隆甚至表示跟英國人做生意是恩賜。到了道光年代，兩國貿易逆差進一步擴大，為扭轉劣勢，英商在中國大量傾銷鴉片，不僅令中國人淪為東亞病夫，白銀外流更掏空國庫。一八三九年，林則徐於「虎門銷煙」，成為英國侵略中國的導火線；一八四○年英軍攻下廣東，一路揮軍北京，清軍節節敗退，不得不與英軍議和；一八四二年，清廷代表被迫與英政府簽訂《南京條約》，第一次鴉片戰爭宣告結束。

這段歷史開啟了晚清喪權辱國的開端，中華民族從此多災多難。筆者以為這段歷史港人耳熟能詳，就算無讀過書也必看過電視劇，卻萬沒想到在回歸接近廿三年的今日，竟然有教師肆意竄改歷史，理直氣壯地指「英國為消滅鴉片而發動戰爭」。當年英國人也不敢做的事，由我們新一代教師來完成未竟之功。

事緣可立小學一位教師在網上向小二學生授課，聲稱「英國發現中國當時很多人吸煙，這個問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做『鴉片』的物品，發動了戰爭」，不僅無中生有，黑白顛倒，直情是蓄意向小學生灌輸崇英仇中意識，簡直無恥。

事件揭發後，該校僅稱「確認部分內容不正確，已即時重新整理有關材料」，彷彿一切都是教材的錯，教師沒有錯，校方姑息養奸，令人瞠目結舌；教育局則指「內容明顯失實，不能接受」，表示會跟進。但以該局一貫大事化了的作風，不難估計頂多發警告信了事，高高舉起，輕輕放下，之後又當無事發生。

香港新一代沒有國家觀念，沒有守法意識，整天沒來由地反中亂港，正正因為太多無良教師毀人之過。這種教師必須釘牌，要讓他們知道胡作非為必有後果，學生才有救，教育局何時才肯硬起來？