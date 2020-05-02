反修例運動加上新冠肺炎疫情，重創了香港餐飲業，但所謂「禍兮福之所倚」，這一劫未嘗不是一個契機。

香港承平太久，旅客數量在世界各大城市中罕見其匹，生意一向容易做，使餐飲業被寵壞了。幾年前，我發覺本地不少餐廳的食品粗製濫造，水準莫說比不上日本、泰國，就連中國內地也不如。香港號稱美食天堂，按理不會如此，我只道是自己的偏見，後來不斷問身邊懂鑑賞味道的朋友，得到的意見幾乎是一致，竟然都說香港確實退步了。

飲品食品不一定要很名貴、精緻，有時比的只是心思。在內地不少餐廳，你叫一碗白飯，上面可能會加幾顆粟米粒，吃起來原來更香甜；要一盤鮮果，會附上一小碟話梅粉，點在水果上，入口的味道便不同；不少菜式送來時，下面會加上一個小火爐，使菜不易變涼；就連一瓶水，人家給你的也很少是清水，往往添上少許香草，使淡水中也能泛出香味。

內地不少普通餐廳也能達到上述水準，在香港，五星級酒店也未必有這等服務。最有本地特色的飯館當數茶餐廳，香港有很多家出名的，其中兩家已經上市。三年前，我光顧其中一家已上市的茶餐廳連鎖店，食物品質乏善足陳已不在話下，最使我印象深刻是送來的冷飲，杯上竟插着兩支飲管，可見店員是如何馬虎。自此之後，我再沒有光顧這家茶餐廳了。

到了大約半年前，我又前往另一家上市的茶餐廳連鎖店試試，點的套餐有一碗飯、一碟菜、一杯飲品。菜先到，我邊吃邊等他們送白飯來，多次催促，最後待白飯送來，剛巧我已吃完整碟菜，而我吃的速度不快，用了十多分鐘。

香港不少餐飲從業員，就連基本誠意也欠奉，希望他們經此一役，能痛定思痛，好好改弦更張。