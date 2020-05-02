審計署日前公布嘅衡工量值式審計結果，揭發本港體育發展資助及管理問題多多！其實，政府部門唔係怠政龜爬，側側膊唔多覺，就係周身郁扮忙碌，總之，唔係歎慢板就係好多嘢唔清唔楚，像霧又像花！阿哥，玩一夜情玩出軌就話玩朦朧feel啫！之不過搞政策做實事，講嘅係「不受虛言、不聽浮術、不採華名、不興偽事」！

呢，最新一份審計報告揭示港協暨奧委會喺財務、採購、管理上均存有問題和漏洞。一個機構管理不善，通常喺「錢」方面可以反映出嚟，這跟一個人開始墮落一樣，多數係從不善理財開始。報告書指港協暨奧委會秘書處一四年至一五年嘅赤字僅約三萬三千元，一八至一九年已增至五十八萬八千元，幾年間激增十六倍。

嘩！真係打針都冇咁快，但政府又幾爽手喎，好似黑猩猩咁揼幾下心口就決定大幅增加該會經常資助，由一九至二○年度嘅二千萬元，增加至二○至二一年度嘅四千零六十萬元。如果扶貧都咁疏爽，老人家就唔使咁閉翳，七、八十歲仲要推車仔執紙皮咯！嗱！審計署認為，民政事務局有需要檢討持續出現運作赤字嘅受資助計劃；老朽認為審計署講得啱，睇吓有冇甩漏大花筒，唔係話加資助就即刻加，應密切監察港協暨奧委會和管理公司嘅財政狀況，確保發放嘅經常資助用得其所。

其實，民政局有份監管嘅藝術及體育發展基金亦有漏洞，運動員及團體申領參加及準備國際賽事資助，據云有獅子開大口嘅情況，申請額遠超實際費用。體育方面嘅管理亦不敢恭維，好似話資助運動員參賽嘅計劃，原本要求賽事結束四個月要繳交報告、歸還剩餘款項，然而審計署徹查嘅二十八項申請中，發現二十四項申請申領開支遠高於實際開支，歸還又慢吞吞，甚至拖足兩年多。喂！公家錢都唔好花到好似二世祖咁吖，應使則使嘛！新任民政事務局局長唔該睇緊啲盤數！