都說風水輪流轉，新冠肺炎橫掃歐美之後，一舉改變了西方社會對口罩的文化與觀念，如今，歐美不但趕着爭搶口罩，還出動軍機、軍人押運口罩，這個時候，口罩的稀罕、珍貴直比黃金，德國近日更宣布規定，市民乘車、進商店若沒戴口罩，等着罰款一萬歐元吧！

德國覺昨非今是，因為確診染疫的國民超過十六萬人次，在對抗病毒活下去與恢復工作活下去的兩難下，只好向口罩低頭。當地十五個州並行口罩強制令，民眾外出乘坐公共交通或進入商店時必須戴口罩，否則視乎違反規定的性質罰款二十五歐元（約二百多港元）至最多一萬歐元（約八萬五千港元）。

一個月前，全歐洲乃至全世界人恐怕都想不到這一幕，而且不光德國如此，法國亦要強制在指定地方戴口罩。天價的罰款，嚇得歐洲民眾紛紛動腦動手自製口罩，在口罩供應依舊不足下，德、法兩國都沒限定人民一定要戴哪款口罩，只須遮蓋臉鼻即可，即使只是用頸巾遮蓋，也不至於被罰一萬歐元。

小口罩忽變珍稀品，曾幾何時，看見別人戴口罩便不舒服的歐洲人，開始出現文化蛻變，甚至白種人的高傲也在新冠病毒的衝擊下被一一打散。

不過，智者惜命，笨者拗勁，美國副總統彭斯便是後者，日前他到訪一個收治病人的場所，依然不戴口罩，即使隨行人員、參觀場所的負責人一再要求他戴口罩，彭斯都拒絕，還口口聲聲指已做過檢測，不會染疫。

白宮盛產鬥氣一族，彭斯便是其一，上一個偏要挑戰病毒的英國首相約翰遜已經自食其果，染疫後曾經在深切治療部徘徊鬼門關，但願彭斯也有他的好運。隨着歐洲的新冠肺炎疫情漸趨緩和，各國官、商、民都急於恢復正常，口罩自然成了各方爭搶的最佳保護裝備，有時候，精人與蠢人根本不用比。