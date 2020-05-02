本周三立法會就審議並表決政府提交二○至二一年度財政預算案，進入最後的階段，即經過各相關問責局長和財政司司長陳茂波答辯，及處理完議員提出修訂案後，本月中三讀表決通過撥款條例草案。這是立法會每個年度中最重要的、與市民息息相關的重大立法議案的議程，撥款條例獲得通過後，政府才有財政資源繼續運作推行施政，因此，除財政司司長，各問責局長定必全程參與，並金睛火眼睇實各自負責的政策範疇，回應議員的質詢和要求，與議員周旋及博弈。

可是，在這問責官員回應議員的關鍵時候，幾位問責局長卻被特首林鄭月娥突然罷官，而事前毫無迹象。據報道，宣布之前行政會議成員也毫不知情，保密工夫可謂滴水不漏。這些被罷官者都是有份參與制訂預算案，本是理應由他們負責就其政策範疇對議員質詢作出答辯，臨陣易將，情理何在？特首此舉豈不是自壞上任時向市民推薦問責團隊的讚譽，自打嘴巴了嗎？

其實自去年修訂《逃犯條例》壽終正寢，黑色暴亂乘勢而上，區議會議席被「港獨」分裂及黑暴勢力攻陷，立法會被癱瘓，香港經濟在天災人禍下陷入衰退，廣大市民對特區政府問責團隊軟弱無能、妥協退縮，沒有發揮政府本該應有的功能，堅決貫徹《基本法》和切實執行香港法律、堅決同反中亂港勢力作鬥爭，保護廣大市民及商戶、維護國家安全和社會繁榮安定的不濟表現，早已一肚怨氣、早已盼望政府管治團隊大改革，把那些庸官、懶官、盲官、黃官撤換，一洗政府軟懶散的頹氣，可是特首林鄭的改組任免名單一宣布，卻令人大失所望。

社會輿情無論左中右都眾口一詞：應換的不換，應走的不走，反而將一些在去年黑暴中表現較低調的問責官員換掉。不能不指出官員低調作風絕不是功過的標準，傳媒還就個別人可能因是特首「心腹」只是被平調而議論紛紛，林鄭宣稱更換是「向前看」兼為做好抗疫、恢復經濟、改善民生，予人感覺是言不由衷。

為甚麼不讓打算要換的問責官員先完成預算案表決後才更換呢？有欠對被罷官者的公允處理？有欠對市民負責的交代？其實筆者也很想被罷官員回答下述問題：很想劉江華回答如何應對區議會全面淪陷？政府今後如何宣傳、推廣《基本法》和弘揚愛國愛港精神？好想聽聽楊偉雄回答如何落實建設智慧城市？他推行的智慧燈柱被黑暴推倒怎麼補救？好希望劉怡翔介紹如何善用儲備，戰勝「雙鬼拍門」的經濟衰退？希望聶德權解釋為何不先平暴後區選，還有雙重標準的問題，為何區選只DQ一個黃之鋒？亦期待羅智光交代如何處理違規及犯法的公務員？為何公然反政府者可獲升職？為何不即炒梁家榮？高官被換掉，上述質疑及答案便被掃入地氈底。

有個別人指劉江華因「Hea」被黜，筆者絕不認同以偏概全、跟紅頂白的嘲笑。筆者一向對官員都是「是其是、非其非」，與人為善，被罷者沒有功勞也有苦勞、沒有苦勞也有疲勞，應實事求是地論功過、評是非，不要作人格的侮辱或羞辱。