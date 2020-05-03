世界視線：拜登性侵醜聞　折射雙重標準

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登被指在二十多年前擔任參議員時，性侵前女幕僚里德，事件發酵半個月後，拜登終於開腔回應事件，堅決否認，強調新聞機構已和其辦公室數十名前員工訪談，沒一人回應與里德的指控脗合。

這宗醜聞孰真孰偽，自有水落石出的一天，但事件卻凸顯美國政壇及傳媒界的偽善以至雙重標準。首先是總統特朗普，他竟一反常態，不僅沒有「檢到槍」落井下石，反而「力撐」對手，聲稱指控可能不實，支持對方開腔回應。特氏當然不會那麼「好心」，輕輕放過對手，有理由相信，他此舉只是「先禮後兵」，等到真的在選舉擂台上對壘，才開足火力攻擊對手，屆時民主黨已把全部注碼押在拜登身上，覆水難收。

撇開政治小算盤不說，特朗普「支持」拜登回應性侵醜聞，認為女性的聲音應該被聆聽，這本身就充滿黑色幽默。特氏捲入性醜聞的「經驗」，絕對不比拜登遜色，但人們幾時見過他公開作出回應？至於「聆聽女性聲音」則更加可笑，到底是誰在大選前夕給前色情女星掩口費？

美國主流媒體的醜陋面目，更是暴露無遺。里德對拜登的指控，最先由親桑德斯的進步派小型媒體曝光，再由右翼媒體跟進，至於其他標榜公信力的主流媒體，則一直採取冷處理手法。《紐約時報》、《華盛頓郵報》等傾向民主黨，乃明擺着的事，情形就如爆料的媒體撐桑德斯一樣。然而負責該報道的記者，卻說了一番令主流媒體汗顏的話。他認為，報道事實是媒體天職，政治影響如何，並非記者該考慮的事，如果他要以此醜聞打擊拜登，就會等到十月才出街。

人們可以看到，同樣是政治人物捲入性醜聞，自由派媒體對最高法院大法官提名人卡瓦諾絕不留手，報道連篇累牘，巨細無遺；但諷刺的是，里德的確曾替拜登工作，亦有電話錄音證明，其母親曾嘗試致電真人騷談及事件，論表面證供，比指控卡氏性侵的女教授有過之而無不及，自由派媒體此前一直噤聲，背後顯然有政治考慮，專業判斷難免被棄如敝屣。