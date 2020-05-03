功夫茶：政府靠害不撤辣　離盲公聞臭不遠

「日暮途窮愁煞人，港樓撤辣係時候！」各位街坊，功夫茶眼見五一假期「黃金周」市道衰到貼地，加上廢柴政府扶貧乏力，又面對疫情鼠患來襲，邊有心情吟詩吖！呢，首季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆升兩倍，去到三百八十四宗喇！

嗱！有分析亦指出，疫情對香港以至全球經濟帶來重大隱憂，第二季樓市仍有下調空間，若然樓價再向下，負資產個案將繼續增加，屆時又會唔會有人供唔起樓，搞到破產又燒炭呢？香港已因黑暴和疫情雙重夾擊，面臨經濟衰退，加上反對派又不惜與全民為敵，成日高呼攬炒，真係攬你阿妹咯！仲嫌香港唔夠趴街悲情咩？

一本通書點可以睇到老，政府如果關心民生民情，便應回應社會有識之士嘅訴求，把握時機適時「撤辣」，畀小業主疫市下有「逃生門」！可惜廢官多係死牛一邊頸，自己係飽漢，個個身家豐厚梗係唔知餓漢飢喇！新任財經事務及庫務局局長許正宇尋日接受訪問，被問及政府會否考慮「減辣」時，又係面撞面，好面善咁話，依家首要任務係恢復香港經濟，所以一系列措施都會圍繞「撐企業」及「保就業」呢個主題，又強調金融市場嘅穩定離唔開風險監控，方方面面嘅工作都會持續喎。

阿哥，開講有話新官上任三把火！之不過，呢位財經新貴，咁快就學啲出軌女藝員「抽離唔到角色」，同其他廢官一樣荒腔走板廢噏無謂，毫無新意兼且文不對題！係人都知香港經濟與地產密不可分；地產市道暢旺，經濟如虎添翼！樓價穩定直接關係到社會財富，一旦跌勢不止導致財富蒸發，咁就飲大檸樂煲薑，都止唔到咳啊喂！依家卻顧左右而言他，刻下不是應該盡快撤辣穩樓市，為經濟築起防線咩？等到他朝金融風暴殺埋身，浪高風急才堆沙包，悔之晚矣！仲撐條鐵保條毛咩！

呢，經民聯立法會議員石禮謙就批評高官不了解樓市運作，並揶揄若然佢咁叻，香港經濟應該有雙倍增長啦！又狠批政府不承認社會存在高地價問題，但所做嘅政策全部都造就高地價。講真，依家經濟急劇轉差，樓價高企如艷星雙峰插雲肯定危如累卵，以「辣招」干預市場，遏止樓價再飛升嘅條件已不存在，不「撤辣」更待何時？

正如石禮謙強調，政府若不撤銷樓市辣招，未來經濟有排衰退。高官薪高糧準，梗係可以不食人間煙火，可憐啲所謂「中產」，平時節衣縮食，供樓已供到索氣，一旦失業，唔通攞條命嚟供？石議員呼籲高官應該「睇多啲《東方日報》以了解民生」。功夫茶但知本報只為基層說人話！高官若真係虛心受教，肯定唔會做盲公；功夫茶係話：唔會盲公聞到臭，離屎（死）不遠吖！