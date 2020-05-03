正論：兩招打殘黑暴　港府果斷去做

以霹靂手段，顯菩薩心腸。剛過去的五一勞動節，黑暴再次出洞，一方面催谷黃色經濟圈，順我者昌，逆我者亡；另一方面到處聚眾搗亂，向奄奄一息的經濟踩多腳，又有人向警車投擲汽油彈，更有爆炸品在舊校舍被發現，足證黑暴亡港之心不死。其實，打殘黑暴只需兩招，一是引入反恐法，雷厲風行；二是從速起訴，手起刀落。這些都是現行法例做得到的事，港府還要等甚麼？

每個國家都有國家安全法律，中國當然不例外，唯獨香港這個特別行政區實行一國兩制，遲遲不肯履行憲制責任為二十三條立法，卒致香港成為國家安全的突出短板和風險口。去年六月爆發的反修例黑暴，便是外部勢力及其代理人策劃的奪權行動，他們覷準國安漏洞，將香港搞得周天寒徹。禍不單行的是，黑暴未息疫潮又至，本已遍體鱗傷的經濟再被插多一刀，港府修訂今年的經濟增長預測為負百分之七，失業率攀升至近十年高位，簡直是民不聊生，哀鴻遍野。

然而，黑暴並無因此收斂，依然要攬炒全港，喪心病狂，單是五一當晚便有大量暴徒闖進沙田一商場鬧事，「假記者」、「假急救員」傾巢而出，反對派政客又在現場指揮煽惑，唯恐天下不亂。隨着疫情持續向好而暑假又至，不難估計黑暴在未來數月必會更加瘋狂，反對派亦必利用黑暴延續聲勢至九月立法會選舉，實現回歸以來謀劃已久的奪權大計，香港又再多事矣。

事已至此，特區要麼落入外部勢力手中，不見天日；要麼奮起撥亂反正，掃除所有害人蟲。現在距離立法會選舉只有四個月，港府再不變招出擊，管治權勢必旁落。正如前述，對付黑暴不是沒有辦法，而是在於港府肯不肯切實執行，本報拋磚引玉，出謀獻策：第一招，將黑暴定性為恐怖活動和恐怖組織，舉凡於黑暴中被捕的人，皆將罪名上升至反恐及國家安全層面，一律引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》檢控。第二招，速戰速決，拘捕要狠，起訴要快，判刑要重，絕對不能拖拖拉拉，不痛不癢。

當然，除了被捕的爛頭蟀必須嚴懲，更重要的是揪出幕後黑手，徹查黑暴資金流向，包括是誰出錢安排暴徒上陣，是誰出資提供武器物資以至法律援助，這些才是主謀，罪加一等，必須以反恐法檢控。甚至乎，銀行都一樣要納入規管範圍，要是有銀行讓黑暴組織及人士開設戶口，或有人經銀行向黑暴提供資金，這些銀行一樣有罪。早前警方凍結一個黑暴眾籌銀行戶口，算是好開始，惟力度遠遠不足。曾有本地銀行因為反洗黑錢措施失效，遭金管局罰款五百萬元及譴責，為黑暴提供戶口的性質不比洗黑錢輕微，怎麼可能毫無罰則？

依此路進，所有網上恐嚇、抹黑、起底、造謠以及報假案的人都不是無辜，他們都是為黑暴服務，製造輿論，壯大聲勢，打擊警隊和異己。所謂的「831打死人」、「新屋嶺強姦」，以至在網上恐嚇商戶不得在某些傳媒落廣告、打壓「裝修」藍店等等，所作所為皆同恐怖主義無異，應以相關罪名起訴。儘管保安局局長李家超表示，考慮提升本港恐襲風險至「高度」級別，又提出使用反恐條例打擊本地恐怖分子，但議而不決的老毛病依然不改，光說不練根本無濟於事。說到底，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，港府要是立定決心，引用嚴刑峻法並加快審訊，還怕黑暴不潰不成軍嗎？

事實上，反恐是國際共識，國家安全更是至高無上，法律應是維護國家安全而不是阻礙國家安全。九一一後美國實行極之嚴厲的反恐法，只要懷疑有可疑的恐怖主義運作便直接打擊，甚至強行要世界各地的銀行與金融機構將大筆貨幣轉移通報美國，可疑資金一律扣查。美國連發動貿易戰和打壓華為也扯上國家安全，足見國家安全的法律權力無限大，反對派言必美國標準，這就是了，美國可以，為何中國香港不可以？

必須強調，引用聯合國的反恐條例只是權宜之計，要標本兼治，香港還須為二十三條立法。一條二十三條已包含所有叛國、分裂國家、煽動顛覆國家政權、與外國政治組織勾結等罪行，一旦有法可依，壹傳媒黎智英狂言「為美國而戰」、郭榮鏗一年內四訪美國要求制裁香港等叛國禍港行為，便不可能沒有後果，外部勢力更不可能如入無人之境。

明乎此，美國國務卿蓬佩奧反對二十三條立法，聲稱「任何在香港實施嚴厲國家安全立法的努力，都不符合北京對一國兩制的承諾，並影響美國在香港的利益」；英國下議院政客去信外相藍韜文，批評北京重提二十三條立法是干預香港，要求英政府調查，都不過是強盜邏輯，作賊心虛。正如有人反問，三十年前通過的《基本法》就有二十三條，至今沒有修改，當年美英政府有提出反對嗎？美國、英國可以有自己的國家安全法律，可以實施長臂管轄干預香港事務，卻不許香港通過維護國家安全的法律，不許中國為香港事務發聲，簡直是荒天下之大謬。

不管怎麼說，香港是中國的地方，早已不是英國殖民地，更不是美國第五十一州，洋人和漢奸愈是阻止二十三條立法，愈是證明立法戳中他們要害。立法會選舉將至，現在即使未能為二十三條立法，只要建制派保住過半議席，於下屆會期完成立法便不容再拖。