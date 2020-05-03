香港毗鄰內地，一直以來都是了解和觀察內地發展的地方，此所以美國在香港設有它全球最大的總領事館，收集內地資訊，作用可與北京的大使館相比。香港人有不少在內地經商上學，有深厚廣泛的血脈人脈關係，對內地的發展關係密切，認識方面應超越外國的分析家和記者。

遺憾的是，香港社會從殖民地時代便以政治歧視來誤解內地情況。回歸後，殖民地的官僚還是當道，大學就算開始教授中國內地的科目，也主要是用英美教科書式的外國觀點教材；中小學的通識或常識科，不是無知的錯誤百出，便是別有用心的歪曲事實。或許還未至如台灣一些媒體和專家對內地胡說八道，卻總是以政治原則、政治角度來貶低內地的發展。近年反中反共氣氛因外力政治操作而更盛，評論報道內地不再依靠國際通用的統計，而是滲透着邪教和台獨港獨關着門製作出來的歪理。似乎內地因沒有依美國實行美式民主自由，臣服美國，或沒有讓邪教橫行，台獨港獨上台，經濟便會很快崩潰。新冠肺炎疫症帶來的防治使經濟暫時停頓，更使這些言論大肆預言天滅中共、中國崩潰。但事實真如這些人癡心妄想那樣嗎？

四月中國疫情已受控，復工復市，這使得中國是全球第一個國家大致克服疫情的打擊，也便是最早恢復經濟的國家，其他國家特別是美國，還在面對疫症的巨大挑戰。這樣的發展令美國不安，令國際反華勢力不安，更令邪教和港獨台獨不安。今年一季度中國經濟下跌百分之六點八，使他們重拾希望。可惜，同期國際的經濟數字陸續出台，即使他們和香港的媒體故意隱瞞不報，國際上仍然開始對中國經濟轉抱樂觀。

一是內地一季度經濟下滑，但復工開始，二季度的形勢改善。日韓歐美一季度表現勝中國，但疫情在二季度會更嚴重，比中國會更劣。一季度美國跌百分之四點八，歐盟減百分之三點八，日本減百分之五至六，二季度再惡化，高下便可立見。

二是國際貨幣基金組織推算，今年全年發達國家經濟會下降百分之六點一，美國下降百分之五點九，歐元區下降百分之七點五，日本下降百分之五點二，中國與印度則有正增長，分別為百分之一點二和百分之一點九，更有甚者，中國明年預期增長百分之九點二，傲視全球。

三是如上世紀三十年代的大蕭條，歐美受災衰退，亞洲乘機擴張。今次中印和東南亞都將受益，中國與東盟十國的合作便將是疫後國際經濟格局轉變的主要結果。

香港社會能否擺脫邪教與港獨台獨困限，看清中國內地？