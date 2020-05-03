美國國務卿蓬佩奧日前在記者會中誇誇其談，表明不會支持香港《基本法》二十三條立法，理由是外國人也有可能因違反國家安全法而被檢控。這實在太好笑了，甚麼時候香港立法竟要先得到美國同意？莫非美國佬以為自己是太上皇？或者以為香港是美國第五十一州？

世界各地都有國家安全法例，美國尤其嚴厲，動不動就以此為理由宣布國家進入「緊急狀態」，連發動貿易戰和打壓華為也扯上國家安全，以致被人嘲笑世界頭號強國的強烈不安全感不知從何而來。美國佬只准自己有國家安全法例，卻不准香港設立相關法例，這是甚麼道理？蓬佩奧說居港外國人也有可能因違反國家安全法而被檢控，分明是此地無銀三百両，只有做賊的人才會心虛，如果外國人不是在香港從事見不得光的勾當，何必擔心被檢控？難道外國人在美國違反國家安全法例不會被檢控？

美國佬的最大特點不是雙重標準，而是蠻橫霸道。他們一方面炮製《香港人權與民主法案》，以國內法干預香港事務，另一方面阻止香港就國家安全立法，根本就是赤裸裸的強盜邏輯。正是在這種強盜邏輯之下，美國甚麼都要插手，連香港司法也不放過，竟公然要求港府撤銷對黎智英及李柱銘等人的控罪。他們指香港警方的拘捕行動影響自由和違反《基本法》，但實際上，香港的自由指數遠遠高於美國，至於是否違反《基本法》，更不是美國佬說了算，他們與其多管閒事，不如把時間和精力用於控制本國的新冠肺炎疫情。這場世紀疫症已導致美國逾百萬人感染、六萬多人死亡，蓬佩奧之流還有心情對香港指手畫腳，簡直匪夷所思。

說到底，香港是中國的地方，外國無權置喙。洋人和洋奴愈是阻止二十三條立法，愈證明立法的重要性，既然港府遲遲未能完成憲制責任，中央就應果斷出手，不必看洋人和洋奴臉色。