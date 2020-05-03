物必先腐而後蟲生，特區衰到貼地，衞生失守可視作先兆。近年不少市民都有同感，香港變成臭港，垃圾滿街，污水遍流，食肆食物殘渣四處丟棄，養肥老鼠通街覓食。元朗有垃圾站最近淪為老鼠樂園，逾三百隻老鼠每晚大舉出沒，煞是嚇人。

凡事有因有果，衞生情況有多差勁，鼠患便有多嚴重，去年鼠患指數創下十年來新高，舊區及公共屋邨是重災區，而反修例示威潮延續超過十個月，各區「連儂牆」拆拆除除又貼上，徒添大量廢物，示威縱火堵路後的垃圾亦需要緊急清理，外判滅鼠工作似被忽略，令情況更嚴峻。今年初已確診一宗大鼠戊型肝炎，十七歲青年病逝，日前一名住在香港仔石排灣邨的六十一歲男子又證實感染大鼠戊肝，本地四個月出現兩宗，累積共十宗。香港除了爆發全球首宗大鼠戊肝，亦是錄得最多個案之地，遠遠拋離其他地方，這個「世界冠軍」污名相信短期內難以洗脫。

據資料顯示，外國患者感染戊肝多因食用未煮熟的豬肉和豬膶，而本港爆出的戊肝個案，主要是由老鼠傳染，離不開食物和家具受鼠糞污染，或直接被鼠咬，港九新界都有病者，證明鼠患為禍多區，防治工作十分失敗，食環署責無旁貸。雖然廿年來每年舉行兩期全港滅鼠，但口號多於實際，左試右試，毫無目標，浪費時間資源之餘，未能阻止大鼠戊肝擴散，終於成為本地風土病。官僚尸位素餐，又離地萬丈，住半山大宅，環境清幽，老鼠罕見，針未刺到肉不知痛，又豈能想像百鼠夜行的恐怖，所以對鼠患長年懶懶閒。

大眾現在忙於抗疫，黑暴又如驚蟄後蛇蟲鼠蟻空群出動，鼠患在被忽視情況下靜悄悄蔓延。堂堂國際金融中心淪為老鼠天堂，成何體統。若要問責，食署高層及相關部門職員應該冇得留低。官場鼠輩一日未除，鼠患難有解救一天。