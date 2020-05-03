看美國總統競選的最新發展，是共和黨和民主黨在這次選舉開始短兵相接，第一招都是打中國牌。雙方在傳媒大賣廣告，互指對方是中國共產黨政府的親密朋友，特朗普的支持者專門挑拜登當副總統時與北京交往的新聞報道片段，如與習近平一同檢閱軍隊、與中方官員簽署合作協議、他說中國是合作夥伴等發言，證明他一直諂媚北京政要，一旦當選，肯定會訂定對中國有利的政策。特朗普近日還特意對記者強調：因為我對北京強硬，他們要阻止我連任總統。

同樣，拜登的支持者也是把特朗普與北京領導人同行握手拍照的新聞片段剪輯出來，配上他在新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，公開讚揚北京應對疫情如何有效恰當、有助遏止疫情擴散的電視片段示眾，證明特氏才是真正親北京分子。

兩黨的競選廣告合起來看，雙方一致的立場是把中國列作敵人，用同樣策略，利用電視新聞影像片段去證明對方是親中派。有些朋友覺得奇怪，他們認識的美國人大多數都是對人和平友善，很多人都受過高深教育，怎可能會輕易相信這些斷章取義、不理事實、旨在抹黑對方的競選廣告修辭？美國人民大多數對人和平友善是事實，但不要忘記，大部分美國人對外面世界一無所知，超過一半人未出過國。他們對新冠肺炎疫情的認識及與中國的關係，都是從傳媒得來。

美國競選宣傳人員相信，宣傳策略成功與否，並不在宣傳內容是否基於事實，而是宣傳內容是否能觸動受眾的心理需要，只要宣傳所說的話切合受眾的內心感情，他們自然會對傳播的訊息深信不疑。讀者不妨參考香港反修例運動的文宣，再與現實比較，便了解他們的宣傳策略。所以，兩黨在競選中拚命抹黑對方，重點不在中國是否真正幹了甚麼骯髒事情，所以成為文宣中強調的惡魔，中國的惡魔角色已經坐定了。兩黨廣告所爭持的，是哪個總統參選人與中國這個惡魔更為密切，誰更能替美國人擋住這個惡魔。這些競選宣傳人員都是納粹時代戈培爾的信徒，深信謊言說了百遍便成為真理。

到今天這個階段，中國當上惡魔的角色已沒有討論空間，無論中國做甚麼，做與不做，都肯定會躺着中槍。至於兩黨誰與中國更友好親近，誰更勇猛地敲打中國，比較的是競選廣告修辭，中國也沒有甚麼好做。

反而是內地網民的黑色幽默有點道理，他們開玩笑說，原來中國對美國總統選舉竟然如此舉足輕重，中國想誰選不上，只要表示對誰更友好便成事了。怪不得有人提出：下屆美國由誰當總統，原來由中國決定。