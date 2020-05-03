美國大選逼近，因抗疫無能而民望低殘的總統特朗普能否連任出現變數。無計可施下，共和黨鐵了心打中國牌，將國內所有疫情問題歸咎於中國，將中國描述成當前大敵，妖魔化的程度已到了噏得就噏的地步。特朗普更是狗急跳牆，胡言亂語，指有證據顯示新冠病毒來自中國的武漢實驗室，是人為合成製造，將向中國徵收報復性關稅云云。

詎料不旋踵即遭國家情報總監辦公室打臉，指情報機關已得出結論，新冠病毒並非由人工製造或基因改造而成，但會繼續追查疫情源頭是否由武漢的實驗室意外洩漏。當然，美國敵視中國已成全國共識，武漢恐怕水洗難清。

然則，尊美崇英的香港人可有想過，世界第一大國的總統選舉竟然關中國的事，竟然要以中國為假想敵打選戰，原因是甚麼？原來如何吹噓大美國主義、如何強調美國偉大都沒有用，只有將抹黑中國當成政綱，將中國置於全世界的對立面，再以敢於對抗中國的救世主自居，打選戰才能贏。中國之「重要」，可見一斑。

事實擺在眼前，中國已非當年的中國，強大得足以令美國不安，從特朗普打中國牌可知，我們的國家真的崛起了，世界第一大國在我們面前也失去自信了。言必美國最好的香港人，知道世界變了嗎？盲目反中仇共，不過是蚍蜉撼樹罷了。

在今場抗疫戰中，美國毫無大國風範，由一開始對疫情輕視，只顧嘲諷中國；到疫情在國內大爆發，華府表現倒瀉籮蟹；再到美國躍升全球最多人感染和死亡的國家；以至拒絕向盟國伸出援手，真是怎一個醜字了得！更不堪的是，特朗普面對國內死傷枕藉，念茲在茲的仍然是經濟問題，寧願死更多人也要重啟經濟。人命不及經濟重要，更不及選舉重要，這就是美國的普世價值。一些香港人死命抱着美國後腿反中亂港，卻拒絕看主子的不堪，自欺欺人，可悲可笑。