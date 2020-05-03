美國總統特朗普批評中國，正竭盡所能讓他輸掉下一屆總統大選。看來白宮主人誤會了，哈哈，讓我替北京澄清吧。

請特朗普聽好了，中國不是用行動去讓總統先生輸掉選舉，而是經細意評估後，認定你大勢已去，無法連任。近日，中共對美國國務卿蓬佩奧不假辭色，完全不給對方留下情面。在美利堅的權力架構中，國務卿佔第二把交椅，如果北京估計仍有機會要跟他打超過四年交道，言詞間總會留一線餘地，不會像如今般，視他為過街老鼠。

目前中國也閒不下來，新冠肺炎疫情後，遺下的經濟危機是數十年來少見，北京要全力救亡，再加上，友邦俄羅斯、伊朗以至不少非洲兄弟國，仍然受到疫患困擾，咱們得騰出手來助他們一臂之力。而特朗普與蓬佩奧，在中南海眼中，不過是政治上的將死之人，根本用不着去費心料理。

中南海應該有能高瞻遠矚的人，我甚至懷疑，早在一年之前，北京從各種大數據、小數據中，已經推斷出特朗普未必能夠連任，故原本在去年五月簽署的中美貿易協議，到臨門一腳，中方竟突然推倒，這種做法在外交史上十分罕見。說不定他們突然發現，共和黨人主導下的白宮，根本沒資格在貿易上對華要價太多，因為對方已經時日無多了。

事實上，按常理推斷，美國人會讓特朗普連任的機會不大，做人嘛，笨一次就夠了，難道還要繼續去當傻子嗎？當日，美國選出特朗普當總統，筆者期期以為不可，因為讓這樣一個莽夫治國，無異於自掘墳墓。如今果不其然，特朗普應對新冠肺炎疫情不力，使美國的確診者與死者人數都位列世界之冠，弄不好的，可能要掘十萬個墳墓，才足夠安放病歿者的遺骸。美國人選錯一次總統已經夠了，相信不會再選錯第二次吧。