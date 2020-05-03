佛誕加五一勞動節四天假期，要不是黑暴喊打喊殺，預先話縱火堵路，加上疫情來襲，經濟下行，即使未能為旅遊飲食零售業帶來「黃金」好日子，市道也不至於如媒體所形容嘅「衰到貼地」！

事實是，自去年六月黑暴以來，即使今年一月下旬新冠肺炎疫情來勢洶洶，暴力事件稍斂，依然有唔少食飽無憂米嘅滋事分子，久不久便出來「和你Lunch 」、去大型商場「和你Sing」，無厘頭呼喊甚麼「香港獨立，唯一出路」、「解散警隊」、「光復香港，時代革命」等隨口噏當秘笈嘅口號；只要有少少常識而智商正常嘅港人，都唔會呼喊「香港獨立，唯一出路」咁不知所謂嘅口號！若然香港真係「獨立」，講得俗啲，真係屎都冇得佢食！香港憑乜嘢獨立吖？就憑打了雞血、神打上身嘅「勇武派」胡作非為？

為何經濟提早冰封？咪就係冇晒個人遊咯！加上失業率上升，市民消費能力漸趨保守，「搵唔到食」，三餐都成問題，消費意欲何來？好多市民就係因為「慳得就要慳」而惟有窩在家裏！

老朽深信那些十多歲狂嗌「香港獨立」嘅𡃁仔𡃁妹，好多都係黐家一族，自己根本樣樣靠屋企，唔好話搬出去「獨立」，每周恐怕都要伸大手板問老竇老母攞零用錢！獨立？講就不費吹灰之力，實踐起來，搬起整座大帽山都冇咁吃力！「五大訴求，缺錢不可」，這才是真正的「我」！你睇吓漢奸黎披着「民主」外衣，跪求讀者訂閱毒果報嗰種樣衰折墮，真係乞人憎到狗都亂吠！香港今日搞成咁鬼樣，就係多得呢班唯恐天下不亂嘅滋事分子！

今趟假期市道衰到貼地，猶幸各區冇出現以往嘅烈火暴行，這確有賴警方事前部署周密，主動截查，驅散聚眾，使暴徒難像以往般隨意堵路縱火、破壞商舖港鐵站，然後施施然散去！警方策略成功值得一讚。