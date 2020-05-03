人類對抗新冠肺炎的戰役打了近五個月，這場戰事終將以人類勝利閉幕，但各國各人付出的代價都太大。面對未知的未來，很多人都會怕，世界第一災區美國的懼怕最多，美國人怕一疫成輸家，美國國力、經濟及世界一哥地位都輸去；最怕的是特朗普，戰疫失敗，大選亦可能失敗，隨之失去的是總統寶座、家族財富，甚至個人大半生所有。

過去兩個月，特朗普千方百計的甩鍋，繼死咬中國是病毒源頭後，近日又滿心憂慮地指摘中國要干預美國大選，聲稱中國會用盡一切方法令他無法連任，因為中國屬意的人選是民主黨參選人拜登。為甚麼中國要選拜登？特朗普的解釋是，中國可以取得幾大好處，一是他本人力抗中國，如果換了人，中國的日子便好過了；二是可緩解中國在中美貿易爭端中的傷害；三是中國可在新冠肺炎疫情大流行的責任追究問題上壓力大減。

日前才談到共和黨有一份競選指南，特朗普這次的說法，不正是那份競選天書的大原則嗎？奇怪的是，當特氏列舉眾多中國選中拜登的好處後，卻沒有一樣與競選人的個人政績、管治能力甚至未來政治規劃有關，這像是一個要向選民推銷自己的人嗎？一個只知疑神疑鬼、猜忌抹黑對手的人，有多少公信力？

看官可發現，每當特朗普說這類廢話時，中國從沒有國家領導人層級的官員作回應，不是不值得，而是失身份。不過，是非還是要弄清楚的，外交部發言人從來不吝嗇回擊，這次的回應是「中國無興趣干預美國大選」、「希望美國不要將大選與中國扯上關係」。

《論語》有「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」之說，特朗普與美國的怕輸表現，可謂一語道破。若非特朗普領導美國抗疫失敗，管治成績爛得一塌糊塗，美國人需要擔心國力江河日下嗎？若非特朗普的總統表現「太驚人」，他又何需擔心失了大位，再失錢財？