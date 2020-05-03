可立小學被揭發有教師在小二常識科的網上授課，扭曲鴉片戰爭的起因，該名老師顛倒黑白，指由於英國當時發現中國很多人吸食煙草，問題相當嚴重，他們為了消滅這些叫做鴉片的物品，就發動了這場戰爭云云。事件不但惹來家長們投訴，更引起社會嘩然。

大家不妨上網聽聽整段講課內容，這位老師對中國的發展持不友善的批判態度，當解釋香港回歸祖國的歷史背景，談到為甚麼香港成為英國的殖民地，就「獨具創見」地說英國為了消滅鴉片所以發動戰爭。這種扭曲的戀殖史觀在港獨思潮中並不罕見，旨在為英國殖民合理化，延伸至英國理應永久擁有香港，港獨分子很喜歡揮舞港英龍獅旗，也不過是意圖否定香港回歸祖國的正當性。顯而易見，該老師刻意地對七、八歲小孩灌輸戀殖抗中意識，其心可誅，跟那些港獨分子是一丘之貉。

就算撇開誅心論，鴉片戰爭的起因以及鴉片如何毒害中國人民，林則徐奉旨銷毀鴉片這些歷史事迹，也不就是初中歷史的程度嗎？一個合資格的老師就算不用備課也知道的史實，以「備課不足」作為藉口不但可笑，而且盡顯心虛，一個人連自己犯錯也不肯面對，這就是誠信問題。再退一萬步，如果他真的連這種基本常識也沒有，基本上也沒有資格當老師。

如果有人覺得不必小事化大，那就大錯特錯了，因為破窗效應早於二○一二年反國教已出現，這些顛倒黑白是非、數典忘祖的港獨史觀，今次事件也只是冰山一角。近日也有人揭露在一份歷史科教材中，要求學生評論林則徐時，參考史景遷《追尋現代中國》的觀點：「他（林則徐）不明白英國的貿易情況，毫不考慮禁煙對中英關係的衝擊，輕率地單方面嚴禁鴉片，這是不明智的做法，最終釀成戰爭。」這是完全站在英國殖民主義利益的強盜邏輯，否定林則徐作為民族英雄的貢獻，背後的論述就是國家腐敗積弱，不懂看形勢，被侵略是活該。

其實，中、小學自設立通識科起，一些別有用心的人，以獨立、多元思考角度為名，實為向學生洗腦，蔑視民族英雄，否定國家歷史和成就，割裂民族感情。而且這種情況正在向歷史科、語文科和常識科蔓延，不但影響中學，小學亦不能幸免。筆者尊重教學自主，但一些關乎歷史的原則問題，絕對不容歪曲，正如你在歐洲不能「研究」希特拉發動二戰的合理性一樣。當年港英政府也不敢公然扭曲歷史，今天竟然有人公然為殖民主義塗脂抹粉，荼毒學童未成熟的心智，校方怎能一句「備課不足」，道歉了事。

這事件涉及教師操守問題，教育人員專業操守議會應展開個案調查。有人擔心操守議會現在不少委員有教協背景，極可能會袒護放生，我認為這正好測試泛民背景的教育界能否做到他們所說的「黑白是良知」，守護着歷史的公道和教育的專業底線，抑或是淪落至立法會的反對派政客一樣，立場先行。而為了保護我們的下一代免受黃黑老師荼毒，教育局必須嚴肅處理，調查有關人士是否專業失德，絕不可以姑息。