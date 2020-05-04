世界視線：拜登陷性侵醜聞　特朗普感同身受

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登否認前助手里德的性侵指控最讓人玩味之處，無疑是特朗普的「正面」態度。

事實上，拜登並非首次被指控對女性有不當行為。拜登被指在多個場合，被拍到親吻女士後頸、掃背等親密接觸，儘管不少當事人替拜登開脫，指自己並無覺得被冒犯，但特朗普仍是不依不饒，在自己的社交網站平台裏，轉載調侃拜登的視頻。

相較之下，里德的指控無疑嚴重得多，不僅對涉事地點及相關行為，有仔細的描述，且有人證證明，里德曾在二十多年前，對身邊人作過投訴，按理對特氏來說，這是一顆更加重磅的政治炸彈。然而令人驚訝的是，特氏並未落井下石，反而指相關指控可能不實，並鼓勵拜登「勇敢面對」。

諷刺的是，激發特氏表達出「感同身受」的「同理心」的，不是校園槍擊案，也不是重創美國的世紀疫症，而是競選對手的性侵醜聞，這自然不是因為特朗普要倡導國家團結，結束黨派政治惡鬥，讓總統大選回歸政策討論的基本步，而是他本人「身有屎」。據不完全統計，迄今已有超過十名女性指控特朗普性侵，去年中專欄女作家卡羅爾更聲稱特朗普在上世紀九十年代，在紐約強姦她，這一次事主不僅說出具體地點，而且還聲稱保留了特氏精液的連身裙，要求特氏提供DNA樣本進行分析。

當然特氏所謂的「勇敢面對」，並非像左派倡導的「相信女性」、「聆聽受害者」那一套，而是倒打一耙，對投訴者進行人格謀殺。面對婚外情醜聞，特氏透過律師向對方付掩口費；被指性侵，特朗普不是說「根本不認識此人」，就是說「對方不是我喜歡的類型」 。甚至到了今次里德事件，特氏「同情」的也非拜登本人，而是男人一旦變得富有、有權有勢，就會容易成為被誣陷攻擊的對象。

特氏如此露骨的夫子自道，也是自恃死豬不怕開水燙。女性選民本就更傾向投民主黨，特氏現在才扮正人君子也難以挽回，反觀拜登如何在力證自己清白跟避免尊重女性「幸存者」走鋼線，頗考政治智慧。