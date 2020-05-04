神州觀察：黑龍江疫情反彈　拖後腿盡顯無能

正當各地陸續列入疫情低風險區，可以趁着「五一」假期開心出遊消費，有序展開復工復產、重振經濟之時，黑龍江卻因防控不力導致疫情反彈坐困愁城，諸事難為，擺明是在拖全國後腿，堪稱累人累己。

黑龍江各級行政部門、宣傳系統近期接連發布公告或倡議，呼籲民眾盡量少出門、不聚集，五一假期出行存在風險，特別是哈爾濱和牡丹江等地市民需要「居家過節」，要求社區人員「守住門、看住人」。兩地疫情防控指揮部並於日前先後宣布，市內一眾燒烤、火鍋等餐飲店舖需暫停提供堂食服務，積極做好防疫檢測工作，避免人員聚集引發傳播風險。

而在上月底的中央政治局常委會上，國家領導人更首度點名黑龍江，要求當地加強防疫，抓緊清查漏洞。隨後國務院聯防聯控機制再對黑龍江作出通報批評，重點仍是針對當地此前發生的數宗聚集性疫情，尤其像涉及哈爾濱市多家醫院的院內感染事件，一人竟可禍害數十人，並牽連數千人需被隔離排查，社會影響極惡劣，且為防疫帶來新的壓力，以致需派出督導組前往督師，黑龍江如同回到了當初的湖北。

正如國務院的通報指出，哈爾濱和牡丹江市作為口岸城市，卻未能充分認識到「外防輸入、內防反彈」的嚴峻形勢，存在厭戰情緒和麻痹鬆懈思想。具體到涉事醫院，相關醫務人員的防疫意識及專業素養都叫人不敢恭維，想當然的工作態度簡直是在親手培養「毒王」；事件再往前追溯，一是未有對入境人員嚴格實施集中隔離管理，疫情源頭把關出現疏漏，二是社區防控措施未能有效落實。總之任何一個環節有問題，都會產生連鎖破壞反應，令前期防疫成果毀於一旦。

如今各地都在趁着好環境開跑，想方設法令經濟早日復甦，偏偏個別地方在與全國人民「逆行」，在疫情防控上拖後腿，叫人無法接受。更重要的是，全國防疫「一盤棋」決不能隨意亂下，必須所有地方的疫情盡數被控制，才有可能在全國範圍內真正實現安全恢復經濟生產，否則隔三差五地爆出幾宗疫情來，難免搞得人心惶惶，阻礙生產；一地經濟跟不上，最終影響更得轉嫁到全國人民頭上。

老實說，面臨疫情輸入風險的並非黑龍江一地，不少城市也在承擔着入境人員分流任務，為何別處能做好防反彈工作？這便考驗各地政府真實治理能力的時候。督導組進駐黑龍江，誰能保證當地政府、各級官員幹部乃至醫療機構就此不再思想麻痹，積極抗疫？須知當地早前已經問責十多名高官，如今還要中央派員督戰，恰恰說明當地疫情更趨嚴重，剩下的仍是無能之輩。