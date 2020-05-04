功夫茶：經民聯真心為港　着重基建急民需

公民黨最近醜聞不絕，該黨一班自恃「藍色貴族」嘅法律界議員，好似郭榮鏗癱內會，開咗十六次會議仍未選出主席；而陳淑莊涉犯聚，早前被揭喺深水埗一間酒吧與約四十人聚會。阿哥，呢啲係乜「公民意識」吖？知法犯法，咁就難怪畀市民唾棄！

呢班自命不凡嘅「藍色貴族」至叻拉布，鍾意「攬炒」，有啲黨員甚至歪理連篇，甚麼「留案底會令人生變得更精彩」、「暴力有時或可解決問題」。依家香港經過黑暴疫症雙夾擊，經濟吹寒風，百業蕭條、民生凋敝，何堪仲有一班反對派議員一味搞搞震，令議會空轉，一個撕裂嘅香港，仲要「攬炒」關人隱事，係都要令香港萬劫不復！呢啲藍色貴族，唔通食得多荷蘭飯？

嗱！有啲政黨就名實相副喇，好似「香港經濟民生聯盟」，大家習慣叫佢「經民聯」。顧名思義，就係着重香港嘅經濟和民生。各位街坊，香港由一個小漁村變成國際大都會，靠嘅就係一班工商界嘅中流砥柱，佢哋努力艱辛拚經濟為民生，同時又着力於建設香港，工程業界尤其貢獻至大，佢哋充分發揮集體力量，房屋、交通運輸、醫療衞生、通訊、教育等全關佢哋事。嘞！立法會工程界功能界別議員、經民聯主席盧偉國就代表工程界喺議會內發聲。

腳上有泥，心中才有數。盧偉國認為本港絕不缺乏各種類型嘅基建工程。要多建屋，無論私樓或公屋，就必須要開發土地，而新發展區必須有完善交通網絡以及一系列基建配合。政府近年亦銳意改革，譬如投放二千億元用於第一個十年醫院發展計劃，第二個十年醫院發展計劃亦預留咗二千七百億元，以提升醫療設施；又如改善環境方面如處理都市固體廢物和廚餘等。

各位街坊，香港經黑暴疫症摧殘，正是百廢待興，立法會議員如果不深入基層、深入實際，無視民生疾苦，一味拉布、攬炒，香港就死路一條！盧偉國直斥反對派嘅不合作運動，影響各種工程推行，令大量建造業工人失業，情況令人擔憂。

講開又講吖！經民聯議員個個在專業扎根，難得他們深入群眾，了解民生經濟，又重視實踐，之前香港不是鬧口罩荒嗎？其黨員極速投入生產口罩，由林健鋒牽頭，腳踏實地話做就做，這種不採華名、不興偽事嘅作風，不是值得叫好嗎？

做議員都要關心民生，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金撥款，之不過仍有不少漏洞，經民聯就主動約見有關問責高官，商討如何簡化審批和「補漏拾遺」，呢啲就係「政如農功，日夜思之」，心中有民而不是把「尊貴議員」四字拿來作威作福！