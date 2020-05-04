正論：派口罩姍姍來遲　挽民心收效成疑

香港昨日又沒有新冠肺炎新增確診個案，是連續十四日沒有本地感染個案，日前零確診「斷纜」也只是因為巴國專機回港其中兩人帶病毒，疫情似有放緩趨勢，政府部署復課及放寬部分禁令。市民也在剛過去連日假期湧往四處遊玩，有些更除下口罩放鬆，就在此時，消息傳來，政府會向公眾派口罩。抗疫百日，確診千宗，這批口罩實在來得太遲了。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日引述創新及科技局消息，透露港府將會「全民派口罩」，而且該款口罩可以重洗六十次，最快本周公布有關消息，並由創科局執行。袁形容有關措施為「德政」，市民不用再擔心買不到口罩，然後再加了一句「大家都無得再賴買唔到口罩而唔戴。」卻顯得有點倒果為因，把責任推給市民。

回想一月尾疫情大爆發時，全民人心惶惶，趕購防疫用品，口罩被搶購一空，缺貨多時，價格飆升，基層沒有能力負擔昂貴口罩，惟有舉家足不出戶避疫。有供應商公開發售，每人限購兩盒，數千名市民通宵輪候，公公婆婆冒着寒風捱更抵夜只為一罩，見者心酸。各界批評政府辦事不力，承諾全球採購口罩又不兌現，幸好香港人懂應變，發揮守望相助精神，有能力的便在世界各地網購，更捐贈予有需要人士，而亦有商家趕製來濟市民之急，令到全民戴罩，才避免疫情大爆發。這數個月來，市民不分老幼都十分自律，據專家估計本港現時有百分之九十七人口有戴口罩，這場疫戰漸漸看見曙光，有賴民間共同努力，又豈像袁教授所說，市民找藉口不戴口罩？

說派口罩是「德政」，亦令人不敢苟同。衞生防疫，保障市民是政府天職亦是責任，若果疫情爆發初期能夠盡快派發口罩，或者官員會收到一點掌聲，然而事實上是政府無能貫徹始終，封關拖拉，抗疫不力，口罩隔了一百日才有消息會派發，若靠政府肯定死得人多。香港與澳門相比處處慢十拍，人家一早已經下令口罩限購限價令，也是兩岸四地最快平息疫情的地方之一。香港政府若然還想為派口罩邀功，未免太厚顏無恥了，更別奢想一個口罩可以挽回失去的民心。

創科局未有公開承認派口罩，回應指行政長官二月公布會利用「防疫抗疫基金」資助研發及生產可重用的口罩，籌備工作已進入最後階段，詳情會盡快公布。到底派口罩是否屬實，袁國勇會否又要像之前收回自己言論，仍是未知之數。而且大家亦懷疑，香港七、八百萬人口，派錢不需印銀紙，也拖得一兩年，口罩講究規格，製作需時，尤其是可重用的，更加需要品質嚴格控制，如何一時之間大量派發？會否造成混亂，等派口罩等到無了期？說到底，大家對這個無能政府充滿疑問。

香港現時疫情放緩，除了因為市民自救，很大程度是因為檢疫令及種種禁令，若解除禁令，開放給境外人士來港，恐怕又會有第三波疫潮。市民可以抖吓氣，但未到鬆懈的時候，以免功虧一簣。政府到底能否將功補過，實在不敢寄予厚望。