香港媒體討論內地經濟，不是依據「邪教」的胡扯：中國經濟怎樣陷於崩潰前夕，或所謂中國問題專家，把內地失敗或不成功案例無限擴大來證明中共的市場體系不是市場，所以必然失效失敗，或當拿不出市場證據和經濟例子，便堅持中共專制不民主必然早晚潰敗。這些說法日復日、年復年在媒體上反覆宣傳，似乎已改造香港人腦袋，至少參與反修例動亂的年輕人都篤信不移。沒有人會反問，若是如此內地經濟早已崩潰多時，為甚麼卻年年發展，超越所有發達國家，威脅到美國霸主地位呢？

而在香港媒體以外，有關內地經濟，多依據國際權威機構的統計，分析與預測。例如世界銀行、國際貨幣基金組織、世界貿易組織、聯合國有關機構等，它們都是由歐美發達國家所把持。中國有參與，但程度淺，如世界銀行或國際貨幣基金組織是歐美分別直接控制，即使有中國推舉的國人出任世行的副行長等，也必然是跟從歐美的話語才被接納。故此，它們對中國不可能有所偏幫。不過，這些國際組織強調高度的專業水平，分析預測都嚴謹，不會隨便依政治理由扭曲、偽造。特別是經濟表現很快便被現實證明，不能吹牛或任意詆毀、隱瞞，可信度較高。或許正因如此，不符香港媒體和中國問題專家的政治偏向，或許他們單依政治作故事，比從權威機構的分析取材，更樂得方便省事。在香港我們很少看到這些權威機構定期報告的報道與介紹。香港號稱世界城市，知識訊息卻讓無知者壟斷話語權。

國際貨幣基金組織今年四月出版《世界經濟展望》預測中國在二○二○年經濟增長百分之一點二，低於印度的百分之一點九，但卻是全球經濟平均下跌中的突出表現。而明年更預期中國增長百分之九點二，重複高增長，勝於印度的百分之七點四、歐美的百分之四點七。原來國際貨幣基金組織在去年十月預期中國二○二○年少四點六個百分點，今年一月修正為少四點八個百分點，但四月看到中國控制疫情成功，再修正為正增長百分之一點二，這些都是依據實際經濟變化而作的調整。去年十月、今年一月預測中國二○二一年的增長都是低水平的百分之三點三或百分之三點四，四月改為百分之九點二是一個巨大的轉變，反映出中國近月的政策和表現改變了歐美主流經濟的看法，而作出百分之九點二的高增長預測。

國際貨幣基金組織對發達國家的預測在大半年裏也同樣地作出向上的調整，並不是獨對中國。顯然它對全球後疫情的發展比較樂觀。或許過於樂觀，但每季的報告可作出適當的調整，反映現實。