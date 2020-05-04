特朗普當上總統後，其內政外交上的表現，一再印證了老美民眾對這位總統的評價，美國產生了一位「走火入魔的總統」。特朗普行事不按常規，不斷表現狂人狂語、胡言亂語、顛三倒四、顛倒黑白、信口雌黃、朝三暮四、反覆無常。

這幾個月來，老美遇到了新冠肺炎的抗疫問題，遇到了在總統特朗普領導下確診者和死亡者全球遙遙領先問題，遇到了美國大選進入選戰開打問題，遇到了他和共和黨的選情頗為不妙、形勢有可能逆轉的問題，於是他好像就出現了新的徵兆，有了「走火入魔」的表現。

日前他公開宣稱，中國應對新冠肺炎的手法，反映了北京將竭盡所能令他輸掉選舉，中方希望民主黨的拜登當選總統。特朗普的想像十分「神奇」，原來北京「一直隱瞞疫情」很是老謀深算，是為了阻止他連任總統。在特朗普怨婦般的哭訴中，好像他一直受到北京的「迫害」。他要把這一切哭訴出來，讓選民同情他，煽動選民對中國的仇恨。大凡「走火入魔」的人都會日夜想着把自己妄想出來的「被迫害」再加害到他人身上。

其實，特朗普「走火入魔」的表現和運用，早在他剛當選總統時就有過。特朗普一直和老美主流媒體關係十分惡劣，媒體經常揭露他的醜聞和謊言。他當選總統一百天時，飛到中部，參加支持者集會，又憤怒控訴媒體怎麼迫害他，說自己是「獵巫」的受害者，「一副孤苦無辜的可憐相，好像美國另有一位暴君，人民須起來造反」以保護特朗普、支持特朗普似的。現在特朗普又編故事——北京是在「獵巫」，是迫害他的「暴君」。只是特朗普的扮相更加可憐，早就沒有了「當選百日」時的意氣風發，「蘭花指」點來點去也。

北京說了沒興趣干預美國大選。北京清楚，中美形勢如此，老美何人當選、何黨上台，都會是遏華之心不死。特朗普別把自己太當回事，他那兩下子世人早就領教，不好使也。