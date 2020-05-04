過去中國外交一直給人軟弱無力、委曲求全的感覺，近年則明顯改變，往往能夠據理力爭、針鋒相對。外交部發言人更是以言詞犀利、妙語連珠著稱，以致被西方輿論形容為「戰狼」式外交。實際上，外交講的是實力，中國外交由軟轉硬，由綿羊變成戰狼，正是國力持續上升的必然現象，西方喜歡也好，不喜歡也罷，都必須接受。畢竟，世界已進入多極化格局，西方再也不可能予取予攜，中國再也不可能任人欺負。

有人問，這是否意味着中國已放棄韜光養晦的原則？其實不然，中國並沒有放棄韜光養晦，也一再表明無意稱霸世界，只是因為形勢所逼，面對咄咄逼人的西方霸權，中國不得不強硬以對。道理很簡單，當美國等西方國家在維護自身霸權的能力不足時，只能採取歇斯底里的流氓式外交，而中國自然只能以戰狼式外交應對。

譬如說，西方國家被新冠肺炎疫情搞得狼狽不堪，他們不願承認自己抗疫無能，反而不斷甩鍋給中國，並企圖組成「新八國聯軍」索取巨額「賠償」。對於這種無理取鬧的強盜行為，中國除了強力反擊之外，已沒有其他選擇。最令人嘆為觀止的是，近日中國媒體炮火全開，直斥不斷抹黑中國的美國國務卿蓬佩奧是「人類公敵」、「突破做人底線」、「毒性大發」等等，絲毫不留情面。這固然體現了戰狼式外交的特點，也反映了中國徹底丟掉對美國的幻想。

正如俗語所說，你敬我一尺，我敬你一丈。美國佬發窮惡，已到了走火入魔的地步，中國自然沒有必要再客氣。過去就是因為中國委曲求全，不斷退讓，美國才會得寸進尺，步步進逼，現在應是改變這種局面的時候了。北韓和伊朗尚且敢對美國說不，中國又有甚麼理由逆來順受？沉默不是懦弱，忍耐不是麻木，面對窮兇極惡的外敵，中國更需要的是戰狼式外交，而不是自欺欺人的韜光養晦。