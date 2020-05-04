太陽底下無新事 ，古代人會貼黃符在家門辟邪趕鬼，現代竟然會有商舖貼黃色標語避免受到牛鬼蛇神滋擾；上世紀七、八十年代黑幫陀地會收保護費，廿一世紀黑衣暴徒就不會明目張膽現金交收，不過同樣是逼人屈服於惡勢力，一定要表態認同，叫人來光顧。假若不順從的話，便會打爛你飯碗，把這間店舖標籤為藍店，呼籲杯葛，趕入絕巷。

五一黃金周，沒有內地團來港，尖沙咀廣東道冷冷清清，商戶垂死掙扎，反對派趁你病攞你命，大搞五一黃金周「黃色經濟圈」活動，發動信眾湧往黃色商店消費。疫市下本來大家都是香港人，應該同舟共濟，趁疫情稍緩，增加本地消費，幫助商戶渡過難關。可是黃黑一族立心不良，抱着「順我者昌，逆我者亡」的心態來打壓異己，竟還有人會跟從他們這一套，實在令人懷疑香港人的智慧，亦都感嘆，就算許冠傑在維港旁多唱幾次同舟共濟，都是對牛彈琴。

中聯辦忍不住出聲，指這是政治綁架經濟，黃絲反唇相稽說藍絲也可以組成藍色經濟圈，各有各做。但正常人也不會看店舖的政治取向來光顧，重點應是價錢及服務質素，就算黃絲自己本身亦都承認有幾間著名黃色餐廳食物質素欠佳，但只要貼貼標語，劃出地方給人留言，立即客似雲來，這是何等荒謬的事。

愛國愛港人士絕對不想搞分化，以紓困救市為目標，希望大家齊齊有飯食，所以不會有藍色經濟圈出現。反對派經常月旦內地不民主，而自己卻打着民主的旗號反民主，逼商戶表態，把經濟與政治掛鈎，發動一場經濟文化大革命。黃衞兵花招層出不窮，其實很多都是擁有高等學歷，卻不好好用來建設香港，反而大搞破壞。中央的忍耐力有限，唔見棺材唔流眼淚。十年寒窗苦讀，得來不易。放下屠刀，回頭是岸，未為晚也。