美國總統特朗普夥同國務卿蓬佩奧，近月來一直在把美國國內的新冠肺炎疫情甩鍋中國，意圖為自己政府防禦疫情不力卸責，把中國拉出來作替罪羊。美國有傳媒還透露，共和黨黨內傳閱一份文件，證實了該黨通傳黨內統一口徑，當被問及美國政府處理新冠肺炎疫情的表現時甩鍋中國，這已是該黨競選時的標準策略。

美國政府這種甩鍋中國手法，對中國造成幾多傷害？到了四月中旬左右，趁着歐洲的疫情稍趨緩和，西方的政要紛紛轉軚，向美國立場傾斜，認為中國在處理新冠肺炎疫情時曾有所隱瞞，支持追查究竟。

德國總理默克爾過去一直稱讚中國抗疫努力出色，但四月中旬口風突變，敦促中國在疫情上盡可能保持透明，表示中國應提供更多關於疫情早期的資訊，明顯地婉轉施壓。較早前，法國總統馬克龍還說，對中國政府採取的有力抗疫舉措表示欽佩，對中方本着公開透明態度同各國合作抗疫表示讚賞，但到四月中旬，他卻改口說，中國在處理疫情中存在灰色地帶，提醒西方不要過分幼稚，他並提出中國方面顯然發生了一些外面並不知道的事情。到四月中旬，英國暫代首相職責的外交大臣也改口說，毫無疑問，這場危機過後，英國和中國的關係不可能回到以前般友好，英國要求中國就疫情問題給出答案，病毒是如何產生？為何不能及早阻截病毒傳播？歐洲三大國對中國的抗疫做法顯然有一定不滿。

另外，不同國家也有人提出，要就新冠肺炎疫情追究中國責任：今年三月，美國一家律師事務所宣稱，要對中國政府發起集體訴訟；美國參眾兩院亦引入多項議案，要求向中國索償；同樣在三月，澳洲有議員聲稱，要收回達爾文港和中國公司租用的農地，作為疫情賠償；四月印度律師協會向聯合國人權理事會提出申訴，向中國索償二十萬億美元；同樣在四月，英國有智庫組織在一份報告中，提出可以向中國索償四萬億美元。相信同類索償訴訟仍會出現。

眾多索償的要求當然成功機會很低，相信最具威脅的是美國參眾兩院的索償議案，起碼可能對美國政府造成壓力，破壞美中關係，原因是中國手頭擁有巨額美國債券，有可能受到干擾。當然美國一旦作出行動，會令全球的美國債券持有國有所警惕，令美國債券信用下降。至於其他的索償個案殺傷力不會太大，但令中國疲於奔命，起碼要面對外國傳媒的渲染和質詢。現時不少西方主要傳媒或邀請中國大使接受採訪，或在中國外交部的記者會上追問中國隱瞞疫情問題。