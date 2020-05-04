小學教師竄改鴉片戰爭歷史一事，可謂一石激起千重浪，到底全港有多少這種心腸惡毒的「毒師」潛伏校內，披着諄諄善誘的外衣荼毒學生，想一想都令人不寒而慄。教育局繼續視而不見，放任自流，只會讓一代又一代的年輕人走上反中亂港歧途。

今次事件之所以被揭發，只因學生在家避疫，校方改為網上授課，有家長對老師歪曲史實、為侵略者塗脂抹粉看不過眼，拍下影片廣傳，人們才驚悉今日的教師竟可黑白顛倒至此。網上授課已是這樣，在校內關上門，教師向學生灌輸甚麼歪理，家長無從得知，簡直恐怖。反修例黑暴有數以千計的學生被捕，年齡最小只有十一歲，當中有多少人是受到毒師荼毒，不問可知。這些學生知道多少中國歷史？知道何謂殖民統治？知道甚麼是「光復」和「革命」？為人師表者不是為學生授業解惑，而是不斷灌輸歪理，摧毀學生一生，其一言一行豈能不放在顯微鏡下放大檢視！

顯而易見，那些怒火街頭的學生，大都是受到別人唆擺，覺得好玩有型才上街，除了朋輩壓力、毒媒渲染，更大原因是受到毒師播毒。君不見，黑暴以來有多少教師帶學生上街充當暴徒被捕？一名聲稱右眼中彈的名校通識科男教師，整天發表仇中仇警言論，學生耳濡目染，怎會不有樣學樣？至於在面書大罵「黑警死全家」、「子女過唔到七歲」等惡毒言論的為人師表，有的甚至是學校高層，上行下效，新一代個個反中仇警，不是教育的錯是甚麼？

涉事小學推說教材問題，明顯模糊焦點，蒙混過關。教材從哪裏來、校方如何監管、師資如何審查，難道學校不需要交代？至於教育局對毒師不能姑息，必須嚴懲以儆效尤，並應趁機會全面檢視中小學教材。香港教育千瘡百孔，師不師、生不生，說到底是教育局長期不監不管之過。再不改弦更張，香港玩完矣。