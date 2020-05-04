看美國共和黨政府治國，就像看香港壹傳媒做生意一樣，同樣讓人覺得一團糟。兩者的大腦都像出了毛病，俗語說：「癡癡呆呆，坐埋一枱」者，此之謂也。

新冠肺炎疫情猝然來襲，是美國數十年來少見的危機，挺着世界第一強國招牌，按理美利堅應該動員所有精英，運用最新的科技，去預測疫情走勢，救助所有病者。但幾個月下來，整個管治團隊進退失據，不斷自打嘴巴。

三月下旬，專家們估計美國在新冠肺炎疫情下的死亡人數在十萬至二十四萬之間。到四月二十日，美國總統特朗普卻在記者會上宣稱，據最新評估，死亡人數會大幅下降為五至六萬人。豈料言猶在耳，約十日後，美國因染新冠肺炎而死的人已突破六萬，如今正朝着十萬大關進發。

美國所謂的管治精英，似乎就連妥善分析大數據的能力也欠奉，不停打倒「昨日之我」。新冠肺炎疫情在美國當地爆發了如許日子，尚且不能預見其走勢，怪不得中國武漢因防疫而封城後，白宮中人仍渾然不覺，任由病毒從各地傳入了。

反觀中國處理大數據、掌控疫情的能力一流。一月二十八日，中國工程院院士鍾南山斷言，新冠肺炎確診者的增幅將在七至十日內見頂，後來再補充說，新冠肺炎疫情將在四月結束，中國不會有第二波爆發。結果，中國的確診者在二月五日公布的數字見頂，到四月完結後的五一勞動節假期，全國已經可以有上億人出遊了。

前瞻未來，沒有掌握和分析數據的本領，就沒有了解和控制國家的能力，中美兩國，此消彼長，看來偌大的美利堅，只餘下一副空架子。由美國「豢養」的香港壹傳媒，正是弊在太似主人模樣，同樣沒有處理數據、分析大勢的能力，經營業務屢戰屢敗，如今只能以每月虧損五千萬元的速度走向「銷亡」。