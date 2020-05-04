陳肇始抗疫歇後語係乜吖？係「自抗自誇」！都算啱，不過，如果你話「唔知醜字點寫」，都啱！又或者係自吹自擂或自我感覺良好，都啱！可見食衞局局長陳肇始係「多功能局長」，佢自己就話新冠肺炎疫情近日有緩和迹象，一連十多日冇出現本地個案，佢出席一個電台節目時就話好「感恩」；又回顧過去抗疫一百日，全靠政府同醫護人員喺每波措施都沉着應戰，才守得住防線！

好一句沉着應戰！冇錯，係「潛沉」個「沉」，當社會需要政府快速應變時，佢哋就「沉底」，影都冇！好心啦！廢柴政府抗疫，比起一橋之隔嘅澳門樣樣慢九拍，仲好意思話自己沉着應戰！老朽雖然記憶退化，都記得疫情爆發初期，政府甚至呼籲市民非必要不必佩戴口罩，嗰位「好打得」嘅特首林鄭月娥甚至霸氣話，如果啲官員即使戴咗都要除咗佢，幾有氣勢㗎，聽見都興奮！小男人的老朽，一世人就係遇唔到呢啲咁硬淨嘅女人，致使性格懦弱，成日抬唔起頭做人！

往事並不如煙！疫情初期，口罩、抗疫物資嚴重缺乏，市民日日排隊撲口罩，公公婆婆尤其淒涼，餐風宿露排隊等買口罩，如果政府真係「沉着應戰」會搞成咁咩？至於遲遲不肯封關，封咗關又處處穿窿，社交戒嚴措施又甩甩漏漏，咁都叫沉着應戰？都真係「肇始」於無知，「沉着」於無恥咯！

為政不在多言，更不應自吹自擂！做得好唔好，百姓有眼睇。肇始局長，聽過「桃李不言，下自成蹊」未？呢兩句係司馬遷讚李廣將軍嘅話，李廣喺司馬遷眼中，謙虛謹慎，木訥更不懂交際應酬，不過佢忠勇誠信，就係人都知。是以佢自殺消息一傳開，老百姓無不為之悲慟！可見，真的偉大係毋須宣傳嘅，而真正做實事，為民排憂解難，根本就不必自吹自擂！陳肇始所謂政府沉着應戰，真係深不可測，深到唔怕犯眾憎！