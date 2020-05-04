不知道是好消息還是壞結果，新冠肺炎衝擊全球，經濟下滑，未來更需要為全球回復正常運作埋頭苦幹，但換來的，卻是影響整個世界環境的碳排放下跌。世界氣象組織預計，受新冠肺炎疫情影響，今年全球碳排放量將下跌百分之六，成為二次世界大戰以來最大跌幅。

疫情令各國工業活動及交通流量大減，溫室氣體排放大為收縮，中國及意大利北部等多處地方的空氣質素有所改善，但只能形容是短期的好消息，估計仍然不足以達致二○一五年《巴黎氣候協定》、全球減排百分之七的目標，未來危機反而會加重，因為疫後重啟工業生產，更需要追趕全球的需求量，加大生產效率，促使明年碳排放量消化了今年的減排量，甚或變得更惡化。

要控制這個危害全球的氣候問題，疫後全球生產鏈就需要有秩序及有計劃才重新啟動，世界貿易組織的責任不可或缺，各成員國恢復生產的步伐，配合世貿及氣象組織的平衡去推動，令生產速度既能均分應付各國需求，亦控制在減排的框架內。生產鏈國家不能為高生產增收入而罔顧減排，消費國家亦切戒為滿足消費而狂向生產國落單，在有系統的生產與消費取得平衡，始能化解這個氣候危機。

美國是全球最大溫室氣體排放國，總統特朗普在二○一七年宣布退出《巴黎氣候協定》，更承諾振興美國的油氣與煤炭工業。按《巴黎氣候協定》規定，美國政府須在協定生效三年後才能啟動退出程序，特朗普在二○一九年提交退出協定文件，今年連任競選後落實退出。美國這個全球最大消費國退出《巴黎氣候協定》的日子，預計剛剛是疫後重建的時候，要在啟動生產鏈和污染取得平衡下，美國已置身事外，隨時因為美國需加速國內生產，又加大向外訂購應用品滿足消費，打亂生產鏈和減排的平衡，掀起另一個新危機。