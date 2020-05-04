河北省原副省長張和四月底被查處，這是今年以來繼福建省常務副省長張志南、公安部副部長孫力軍之後，被中紀委查辦的「第三虎」。由於張和已退休多年，年屆七旬，從而成為近些年「打虎」風暴中落台的最高齡省部級官員。

值得注意的是，張和是河北第九位被查的省領導，這令河北成為目前落台高官最多的省份。從十八大至今，原本的腐敗重災區是山西、遼寧、雲南、江西、四川等省。山西由於是令計劃老家，加之煤炭官商勾結，引發塌方式腐敗，落台的省領導多達八人，居於各省之首。四川、江西是原政治局常委周永康、原全國政協副主席蘇榮的老巢，都隨着老領導的倒台而引發官場地震。兩任雲南省委書記白恩培、秦光榮以及遼寧省委書記王珉被查，同樣牽連甚眾，在當地形成腐敗窩案。

就落台官員數量而言，河北原本屬於中游。十九大之前，省委常委兼組織部長梁濱、省委常委兼秘書長景春華、省委書記周本順、省委常委兼政法委書記張越、省人大黨組書記楊崇勇等五人被查。其中，周本順是首位在任上被拿下的在職省委書記。不料，十九大後，在大多數省份放緩節奏的同時，河北又有省政協副主席艾文禮、省人大副主任張傑輝、副省長李謙以及張和等四人翻船。

與山西等省主要是當地官員本土深耕不同，河北「打虎」最為五湖四海。如梁濱從山西調任河北，屬山西幫成員；張傑輝、楊崇勇分別調自遼寧、雲南；周本順、張越都是中央「政法系」大將；景春華出身團派；只有李謙、艾文禮、張和是從河北基層逐步爬升的。千絲萬縷，錯綜複雜，堪稱是全局反腐的一個縮影。

另一個「後來居上」的省份是陝西省。十九大之前，陝西省有祝作利、孫清雲、魏民洲三人落台，但十九大之後秦嶺違建事件，形成巨大震盪波，導致前省委書記趙正永以及省委常委兼秘書長錢引安、副省長陳國強和馮新柱被中紀委雙規，西安市長上官吉慶、政協主席程群力被降職。打虎數量追平河北。就單次事件而言，秦嶺打虎是烈度最大的，是一個里程碑事件。一向弱勢的環保，轉而成為考核官員的硬指標。深層次含義是「殺一儆百」，提振中央權威，整頓「政令出不來中南海」的困境。

若按系統領域看，政法依舊是深度洗牌的重點。落台者包括兩任公安部副部長孟宏偉、孫力軍，吉林省檢察長楊克勤、安徽高法院長張堅、雲南高法院長趙仕傑，內蒙古政法委書記邢雲、內蒙古副主席兼公安廳長馬明等，遍及公檢法，相當一部分仍被看作清理遺毒。其次是金融領域，查處了前證監會主席劉士余、國家開發銀行董事長胡懷邦等「大鱷」。

政法與金融分別是政治、經濟領域的兩大支柱，是防範執政風險的主戰場。握緊「刀把子」、捂住「錢袋子」，確保政治穩定和金融安全，是打虎肅貪、清理吏治的重要考量，也貫徹了高層強調的鬥爭意識。