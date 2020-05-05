神州觀察：野味交易禁不絕　唯利是圖性難改

中國人嗜食野味及境內存在大量野生動物交易市場，被指是釀成今次新冠肺炎大爆發的主要原因，內地政府並為此展開強力打擊行動及立法全面禁止。奈何在巨大利益驅使下，相關非法行為總也無法禁絕，從捕獵到收購再到出售等環節仍十分活躍，一再死性不改，恐為國際間的醜化攻擊留以更多口舌。

北京警方於過去二十幾天內陸續破獲三十二宗非法獵捕、販賣野生動物及製品案件，合共拘捕三十三名疑犯，並起獲如非洲灰鸚鵡、葵花鸚鵡、紅腿陸龜等國家一、二級保護動物七十多隻，其他鳥類近五十隻，穿山甲鱗片逾二十枚。四川綿陽警方近日更破獲一宗特大非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物案，檢獲蛇、陸龜、蜥蜴等超過一百一十隻異寵類野生動物和瀕危野生動物，合共逮捕十八人。

達成非法交易的第一步，需從捕殺野生動物開始。吉林省白石山森林公安歷時數月成功破獲一宗特大非法狩獵案，收繳的野生動物屍體及製品多達一萬三千多件，當中不乏國家一、二級保護動物，情況觸目驚心；案件並揭發一眾非法狩獵者與收購方通力合作，使用氣槍殺害野生動物的事實，可見相關罪惡並未因當局加強打擊而有所收斂。

事實上，內媒早前亦曾就非法持槍，及以類似團夥式分工合作盜獵行為作過詳細報道，指盜獵者警覺性極強，譬如會將獵物及槍械藏於山中，以避免遭即時發現，取用槍械亦更方便；並踢爆內地野生動物交易存在完整的產業鏈，尤其是不法分子利用互聯網的靈活隱蔽等優勢開闢新戰線，配以各種暗語巧妙避過網絡監察，令非法野味交易更趨氾濫。

利之所在，天下趨之。野味是暴利生意，利潤堪比毒品，譬如原本數百元一斤的蛇，做成蛇湯即可賣至數千元；同樣數百元一隻的穿山甲，做成湯更可賣至上萬元，無本生利，巨利引人犯罪。故而就算嗜食及買賣野味會傳播病毒，就算政府立法禁止或加強打擊，照樣有人鋌而走險。

值得一提的是，中美兩國近期就新冠肺炎病毒源頭及產生原因等爭論齟齬不斷，美國國務卿蓬佩奧早前並呼籲中國永久關閉野生動物濕貨市場，惟中國外交部發言人耿爽卻說內地並不存在所謂的「濕貨市場」，被指是在玩弄文字遊戲。其實耿爽自己也說了，這只是個概念問題，中國將之稱作農貿市場或活禽海鮮市場而已，甚至還搬出國際法來證明其合法存在。然而，武漢華南海鮮批發市場當初揭發出來的暗藏大量野味交易，動物內臟塞滿下水道、血水橫飛的場景確是不假，並造成了病毒傳播，支支吾吾、偷換概念又是何意？