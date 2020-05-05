正論：經濟低處未算低　變招始能脫谷底

沒有最差，只有更差。受到中美貿易戰、反修例暴潮及新型冠狀病毒疫情三重夾擊，香港經濟陷入深度衰退。財政司司長陳茂波日前表示，大幅向下修訂今年的經濟預測，估計為負增長百分之四至七。以為這是很悲觀預測，想不到政府昨日公布今年首季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質下跌百分之八點九，比財爺估計更差，情況顯然更加危急。

政府統計處最新公布，首季GDP預計錄得自一九七四年第一季有紀錄以來，最大的單季按年跌幅，亦是連續第三個季度萎縮，主要是因為新冠肺炎疫情對本地經濟以及區內供應鏈構成嚴重干擾，導致經濟衰退加劇，而疫情在三月演變成全球大流行，影響變得更嚴重，尤其是香港經濟三大動力，出口、投資和消費，財爺形容為全部「死咗火」，暫難有顯著起色。

反對派謀求奪取特區管治權，趁你病攞你命，務求「攬炒」，疫潮下再玩分化，五一黃金周沒有內地團，還落井下石，搞其「黃色經濟圈」活動，打壓異己，懶理其他商戶死活。香港捱得過金融風暴、沙士、金融海嘯等重災，這一次卻是百年一遇的經濟大災難，情況持續下去，恐怕難逃劫數。經濟一池死水，最需要注入活水，可是短期內旅客都不會來港，外資亦幾肯定對香港抱觀望甚至悲觀態度，不撤資已算支持，救市需要資金，究竟可以從哪裏來？

窮則變，變則通，若不作出改變，等於坐以待斃。山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，香港也不是沒有路行，只是官員需要拋開僵化思維，重新審視現行經濟政策，有哪裏可以改動，最明顯例子，莫過於推行多年的樓市辣招，也是時候檢討放寬了，讓封存的資金流入市場。眾所周知，樓市有「經濟大動脈」之稱，樓市興旺時期，多個行業特別蓬勃，包括金融、保險、建築、法律、裝修等，根本不需要政府救助，但現在樓市受制於辣招，復遭暴疫打擊，陷入冰封，其他行業也回天乏力。

金融管理局日前公布，首季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆升兩倍。不少業主受到樓市辣招束縛下，失去「逃生門」，當中或包括許多周轉不靈的小商戶，急需將手上樓宇出售套現，以增加現金流維持生意。若愈來愈多公司倒閉，只會加速香港經濟步向衰亡，造成惡性循環。各界齊呼籲政府盡快「撤辣」，可是政府官員一再「閂閘」，金管局總裁余偉文昨日亦表示暫無意放鬆樓市辣招。財爺昨日表示要想經濟恢復動力、甚至踏入復甦，需要穩定平和的社會氣氛，「人和」或較「天時地利」更重要。但試問罔顧民意，一意孤行，又怎能獲得市民和應呢？

救市如救人，不能遲疑，政府若有良策，香港經濟也不用淪落至今時今日田地。來來去去都是打開庫房掏出家當，接濟受災行業，長貧難顧，更帶來三年財赤，絕非長久之計。經民聯議員石禮謙指香港需要摩西帶領走過經濟紅海，需要有遠見及可為人民帶來希望的領袖。若果連撤辣也畏首畏尾，還談甚麼帶領香港經濟走出谷底？