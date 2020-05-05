世界視線：布拉格揭竿抗俄　莫斯科嚴陣以待

自從捷克首都布拉格當局上月移除蘇軍元帥科涅夫的雕像後，該國與俄羅斯陷入持續緊張，捷克媒體甚至聲稱俄國特工已滲入，準備毒殺反俄政要。克里姆林宮則敏感地意識到，隨着二戰後以聯合國為基石建立的國際秩序瀕臨土崩瓦解，以捷克為首的一些歐洲國家正試圖重塑歷史，徹底清洗蘇聯紅軍解放東歐的角色，掀起更高的反俄浪潮。

科涅夫一九四五年指揮蘇軍攻克布拉格，為保護這座歷史名城，他還特意下令紅軍不得使用重炮轟擊德軍，被俄羅斯和部分捷克民眾視為英雄。但他於一九五六年下令武裝鎮壓匈牙利布達佩斯起義，又於六八年參與鎮壓布拉格之春的情報工作，因此在東歐的反蘇俄民眾眼中，他卻是一名鎮壓者。

基於地緣政治原因，東歐一些小國在上世紀九十年代擺脫蘇聯控制後，一直透過與美國建立緊密關係，防止俄羅斯捲土重來。目前歐盟受英國脫歐和新冠肺炎打擊，正陷入風雨飄搖，德法等西歐大國為求喘息，試圖與俄羅斯緩和關係。捷克頂着布拉格之春的光環，在此時成為抗俄先鋒，並不令人意外。

移除科涅夫雕像，使得布拉格市長賀吉普為首的民主派政客，再次成為捷克政壇的風雲人物。他們不僅與莫斯科交惡，亦強硬反華。不排除他們將來會走上更高權力巔峰，並進一步影響歐盟的外交戰略。但是，賀吉普等人的激烈主張，亦引發捷克內部分歧。自蘇聯解體以來，歷屆捷克政府對二戰及冷戰時代等歷史問題保持相對溫和態度，但自從俄羅斯從烏克蘭奪取克里米亞半島後，捷克左、右翼政治力量的矛盾開始激化。捷克共產黨今次罕有地就拆除蘇軍元帥像表達強烈不滿，直指事件是「極端分子」企圖抹掉歷史。

有捷克智囊指出，東歐國家移除蘇軍元帥像和改寫二戰歷史的舉動，會被俄羅斯視作敵對法西斯主義的復活，從而刺激俄國民眾支持普京總統強硬回擊。如果捷克同時在台灣問題上與北京交惡的話，便會在外交上陷入雙線作戰，東歐將進一步承受東西方地緣政治板塊的併碰。