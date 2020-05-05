功夫茶：十年僭建視等閒　毛婆無恥兼厚顏

「依家反對派一大怪，身家豐厚仍耍無賴學壞！車房突變住宅係至愛，十年唔拆唔通仲要留給下一代？」功夫茶呢幾句順口溜係有感而發，皆因古人說，福生於無為，而患生於多欲。呢，人稱「毛婆」嘅立法會議員毛孟靜，都真係貪得無厭，其淺水灣道寓所，被揭發「車房變住宅」，僭建十年至今仍未拆卸還原，唔通毛婆真係識巫術，口噏幾句咒語連屋宇署都隻眼開隻眼閉，側側膊唔多覺當睇唔到？

話說一○年至一一年期間，本港政壇刮起一陣僭建妖風，多名泛民人士相繼被揭發違法改建！當中以打着「本土」旗號嘅議員毛孟靜僭建事件最離譜！其物業嘅一個地面開放式車房被人加建了圍牆，厲害了！霎時間好似魔法咁，有了大門、窗戶，屋外仲有盆栽無數，花紅葉翠，時有蝴蝶雙雙飛舞，變成一間獨立住人嘅雅致屋，問你服未？

嗱！屋宇署當年接報巡查過該「車房住宅」，確認不符合核准圖則，換句話講，即係涉嫌違反土地用途，甚至涉違反地契條款。之不過，身為「尊貴議員」嘅毛婆，多年來一直死撐，一招太極推手，用綿綿陰力推畀佢夫君，話當年老公買入該物業時，該處已被改建，又辯稱佢哋一直有向政府繳交差餉，果然盡晒本土公民責任，真係感天動地咯！相信有市民都好想喺天橋底變間小小屋，環境梗係冇對住淺水灣咁正，即使車來車往空氣又差都好樂意交差餉也！

毛婆仲好委屈咁話，僭建啫，又「唔係殺人放火」！其潛台詞即係唔擺車住人，犯法吖？使唔使咁大驚小怪吖？阿姨，唔係殺人放火，就可以無王管？咁嘅質素都可以做「代議士」？喂，啲藝員出軌偷食又唔係「殺人放火」，一時「抽離唔到角色」都立刻要被放入雪櫃冷藏啦！而毛婆身為立法會議員卻知法犯法，其身不正，點樣審議法案？仲死撐唔拆有理！其實兩年前都有關注團體到毛婆寓所外抗議，佢哋拉起「巫婆愚人逾十載，僭建單位仲未改」橫額，批評佢雙重標準，嚴人寬己，高呼「巫（毛）婆落台」！日前本報記者偵騎四出，再到毛婆寓所走一回，發現該「車房住宅」仍原封不動！

講開又講，反對派僭建都好似毛婆咁鍾意強詞奪理，人稱「快必」嘅譚得志買釘契村屋涉天台僭建，佢就話因「環保理由」未有拆除，更神奇嘅「廢腑之言」係一八年山竹襲港時吹倒其涉事僭建物，因此現時住址冇僭建物！反對派僭建原來都有一套自圓其說嘅「神邏輯」，主要建基四粒字「厚顏無恥」。點講都好啦！功夫茶警告屋宇署及地政總署廢官，唔好再翹埋雙手又扮眼盲，怕咗巫法而不執法吖！