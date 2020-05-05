美國的新冠肺炎疫情日重，特朗普的總統連任選情日淡，狗急跳牆，他和他的團隊愈來愈加緊推諉追究中國，以此爭取美國帶有強烈種族主義卻又身陷經濟困境的部分選民支持。

妖魔化中國已經是美國近年不停的文宣操作，一是涉及的媒體勢力龐大；二是民眾久受傳媒操控，已經不辨是非，真假新聞倒置。美國社會已形成仇華排華的普遍心理。特朗普不顧一切，全面攻擊中國來轉移國內對他的批評，自必引起民主黨競相倣效。仇華排華本是共和黨的選舉劇本，結果變成兩黨通用劇本，相互競爭抹黑中國，美國大選便成為最大的仇華排華宣傳場所。

特朗普把持政府，推動仇華排華政策，功效大於民主黨的選舉承諾。因此可以預期，攻擊中國的政策會層出不窮。特朗普選情愈是危急，他推出針對中國的政策會愈是厲害。不管中國政府怎樣回應得合理和有理，美國的反應還是以國內選舉為目的，不會管甚麼國際規矩、兩國長期合作雙贏。一如賭徒，先勝一仗，其餘將來才算。對賭徒來說，未來也還是要賭一把，對於賭徒主宰的政府，哪有民眾利益和長遠考慮。

於是，特朗普一定加重對中國進口的關稅，掀開貿易戰，但更會用不同的方法措施來迫使中國賠償美國疫情的各種損失。特朗普公開說不動中國所持的美國國債，這也沒有保證，他基本上是言而無信、全不負責的人，他主政的政府也便一樣沒有誠信、沒有規矩和道德道義。

也於是，美國加關稅，中國還可反制；要中國賠償，凍結、扣留中國在美國的資產或海外的美元資產，中國能怎樣？若美國政府真的開始插手控制中國的資產，中國可以警告這屬於戰爭行為。但中國可以宣戰嗎？中國能否反制？若反制之後美國再加反制，中國能不能再反制，與特朗普和美國政府賭上決心、勇氣和實力？

事實上，若美國凍結中國在美資產，中國當可凍結美國在華資產。當美國只凍結中國央企資產，中國亦可以凍結美國與政府勾結大企業的資產。與其讓美國主動，中國應以攻為守，一是大規模從美國撤資撤僑；二是禁制與美國貿易，不放美國進口，不對美國出口；三是軍事封鎖台灣，把台灣的貿易全面停頓，要求台灣談判統一；四是布防南海，守衞整個南海航道，驅逐美國和聯盟的軍機戰艦。

以攻為守，不惜大戰，便是嚇倒美國這隻紙老虎，讓特朗普看到了代價。這才是以戰止戰，迫使美國返回按國際規矩行事的談判桌。