香港建制派「頭面人物」日前表示，希望二十三條立法能夠在明年八月之前完成。這說明建制派中有一股不小的力量，要按部就班的實現今年九月立法會選舉。明知在暴亂未平、反中亂港集團未被剷除之下，這場選舉絕無公平、公正和安全可言；明知這樣的選舉最有利反對派奪權變天，卻還是充滿了幻想和僥倖之心，以為二十三條立法能在下屆立法會「完成」。

柳某不知道這樣的信心從哪兒來，有何根據？我們更擔心朝廷會被這樣的「希望」忽悠，不會叫停九月的立法會選舉，那麼，「聚九州之鐵不能鑄此錯」之大錯就要犯下也。

這樣的「八月希望」更給反對派帶來「希望」，他們會偷着笑——今次選舉之後，建制派還想明年八月前二十三條立法？做夢吧！多年來，香港愛國愛港力量、維護國家和香港根本利益的正義力量，不怕反對派兇惡，就怕建制派愚蠢，更怕朝廷把其愚蠢當成善策，再加上香江府衙、港英餘孽暗中配合，香港焉能不亂？大局不可為也！

平息暴亂、剷除反中亂港集團、打退美英外部勢力的進攻、維護國家安全、維護香港安全、完成二十三條立法，不可能不在叫停九月選舉形勢下實現。換言之，不叫停九月的立法會選舉，上述最緊迫的任務將失去最佳機會，今後再收拾局面將會付出更大代價。

事實上，叫停九月的立法會選舉，延長現屆立法會的任期，把立法會內和社會上的政治垃圾清理乾淨，紮緊籬笆，杜絕外面的野貓、野狗鑽進來搗亂破壞，才能夠為二十三條立法在今屆立法會完成，創造必要的、最好的環境。因此，「明年八月之前完成」的時間表，不是定於下一屆立法會內，而完成二十三條立法要緊貼着徹底平暴、剷除反對派的行動展開。

其實，反中亂港集團對叫停選舉十分緊張；打蛇打七寸，現在「兩辦」的嚴厲譴責、建制派的怒吼「法辦」，他們都無所謂，因為這些都不是蛇之七寸也。