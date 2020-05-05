這場世紀疫症令美國陷入前所未有的危機，除了人命嚴重傷亡，經濟更是遭受重創，今年第一季收縮百分之四點八。為了挽救敗局，特朗普政府先後推出三輪刺激經濟措施，共涉及二點六萬億美元，約佔國民生產總值一成二，錢從何來？無非還是印鈔和發債。據估計，本財政年度美國聯邦赤字將達三點八萬億美元，未來幾年也將居高不下，每年都有逾萬億美元的聯邦赤字，簡直是一個無底深潭。

目前美國國債規模已達二十四萬億美元，十年後更將超過三十一萬億美元，平均每個美國人負擔十萬美元，這大概就是特朗普所吹噓的「讓美國再次偉大」。江山易改，本性難移，美國人先使未來錢，然後以債養債，已經習慣成自然，想改也改不了，怕只怕長貧難顧，這種生活方式不可能永久不變，一旦美元地位動搖，美債乏人問津，美國人的好日子也就到頭了。

這並非無的放矢，美國政府早就陷入債務惡性循環，很難再為美元提供信用背書，美元價值和地位必然會受到愈來愈多的質疑和挑戰。更何況，全世界都遭遇疫情，各國自顧不暇，還有多少人願意購買美債，實在令人懷疑。二○○八年爆發金融海嘯後，美國要求中國「風雨同舟」，有些中國人也認為不能讓美國崩潰，無論如何都要伸出援手，理由是救美國等於救中國，於是中國政府不斷增持美債，一舉成為美國最大債主，直至去年才讓位給日本而退居第二。這次又如何？經一事長一智，中國人不能再做以德報怨的蠢事。

中國爆發疫情之初，美國政客和傳媒幸災樂禍，不斷重彈「中國崩潰論」老調。後來形勢逆轉，中國疫情受控，美國淪為重災區，美國政客和傳媒又紛紛甩鍋給中國，並企圖索取巨額賠償，可見他們從來沒有打算與中國「風雨同舟」。那些認為救美國等於救中國的同胞們，現在總該清醒了吧！