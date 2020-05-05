香港政府和市民的關係，就像欠債人永遠只懂開期票，年期愈長愈好，等到大家都淡忘了便過關。回歸近二十三年，國歌法、國民教育及廿三條立法全都只聞樓梯響，付之闕如。政府對本地社會民生更是不負責任，經濟低迷，止暴制亂無期，假難民、黑暴就像腫瘤纏擾，從來沒有下定決心剷除。疫情緊張，政府信口開河說採購大量口罩，結果不了了之，幸好市民深知這個政府靠不住，自己性命自己救，在世界各地網羅口罩，一人一罩保命，才可以捱過疫情大爆發這段艱辛日子。抗疫百日，等到最近疫情放緩，才找學者袁國勇放風，說將會全民派罩，市民實在啼笑皆非，兼且欲哭無淚。

狼來了的故事誰沒有聽過？港人聽無能政府空口講白話還會少嗎？實在已經麻木了，沒有期望就沒有失望，像數年前興高采烈等派錢四千元，也要折騰逾一年才到手，今年又要派錢，人家澳門速速過戶，香港最快到六月才接受申請，不知又幾時才可以入戶口了。前車可鑑，這次派口罩聽說由郵政負責派發，郵政本身管理一塌糊塗，實在令人憂慮能否勝任如此大規模重任？據說將派發的口罩可重用六十次，應該是新科技產品，真的能夠短時間內大量製作嗎？若一批批只得幾千幾萬個，派到何時才能交到全港市民手上？恐怕到時又造成一片混亂，惹來怨聲載道，好心做壞事，德政變敗政了。這個冇靈魂政府最擅長就是化神奇為腐朽。

香港市民抗疫自救，做得很好，但現時還不是放鬆的時候，表面上疫情紓緩，實際是因為外國人及內地人來港都要檢疫，才杜絕了輸入個案。香港不可能永遠封關，一旦開關便有可能爆發第三波疫潮，防疫用品不可或缺。若是次派口罩可以順利盡早完成，政府還有機會挽回面子，如果又是勞民傷財，亂七八糟，恐怕連最後那點尊嚴都丟了。