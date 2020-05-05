香港面對新冠肺炎疫情，至今為止的種種防疫措施，成績如何呢？與世界上其他城市相比，我們做得更好還是更壞？

不妨拿人口與香港較為接近的城市作比較。美國紐約市情況最差，確診十七萬人，死亡一萬八千人；西班牙馬德里，確診逾六萬，死亡八千多；英國倫敦確診一萬八千，死亡人數未見公布，不過當地傳媒指出，英國的統計數字極不可靠，只計算已經檢測人數，他們自己都說，留在家中或老人院舍中，不乏未經檢測已經去世的例子，相信英國情況可能是歐洲最差；我們鄰近的新加坡也確診一萬八千多人，死亡十七人。香港確診一千多人，死亡四人。看這些數字，香港抗疫的成績，可以說是世界名列前茅。英國《衞報》對香港大加讚揚，呼籲歐洲國家跟香港學習。

很難說香港抗疫的成績是誰的功勞，反對派和傳媒當然不認為特區政府有任何貢獻。大家都承認，全民口罩應該是減少社會內部感染的一個重要成功因素。可能因為有十七年前處理沙士的經驗，香港成功鼓勵市民大眾上街時戴上口罩，是重要的行為改變。戴口罩起碼提高相互間的防護意識，達致我不傳染別人，也防止別人傳染我的作用，現今全世界都愈來愈多人戴上口罩。

另外，加強對出入境口岸的管制，應該也是香港防疫的一個重要因素，首先是嚴格限制與內地交往，這項管制實質上是拒絕內地旅客訪港，重重打擊旅遊業，也嚴重妨礙香港在內地居住和工作的居民往返，受影響的居民起碼十萬人。特區政府跟着管制了其他國家與香港機場的人流。事後回看，這步管制實行較晚，引致今天仍然要處理第二波疫情，近月來的確診者主要是歐美回來的香港居民。現今香港各口岸實行抵埗檢測加上強制性檢疫隔離，起碼令大部分的外來確診個案都有迹可尋，防止造成社區內部感染。不要以為管制口岸措施簡單可行，香港是個國際性都會，與內地交往頻密，實行封鎖其實煞費思量。不過這一措施受到一些西方傳媒肯定，認為應向香港學習。

這次的防疫措施還包括建臨時醫院和檢疫中心，各區設分流檢測站，有助把受感染者與一般市民分隔，防止病毒在社區傳播。

特區政府種種措施能夠成功遏止疫情蔓延，相信其中主要原因是決策者肯聽從專家意見。雖然個別專家間中也會批評政府，但看得出他們大部分的意見都得到採納。不要以為凡是專家意見一定受到尊重，不妨看看美國的醫療天才總統特朗普，在記者會上信口開河，醫療專家在旁邊噤若寒蟬呢。